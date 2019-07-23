Неожиданная глухота: на Гомельщине все чаще увольняют с работы, нарушая закон

Источник материала: Tut.by

Десятки подготовленных процессуальных документов, немалые суммы незаконно удержанных или невыплаченных денег — далеко не полные итоги работы профсоюзных юристов в области за 6 месяцев текущего года. Их вчера озвучили на заседании президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов, пишет 1prof.by.



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Игнорируя закон

— При помощи профсоюзных юристов в Гомельской области в первом полугодии на работе восстановлены 6 незаконно уволенных сотрудников в Жлобинском, Буда-Кошелевском, Петриковском районах и в Гомеле, — сообщила главный правовой инспектор труда объединения Екатерина Филипцова.

К сожалению, убеждать нанимателя в неправомерности действий в отношении своих работников профсоюзам все чаще приходится в судах. Хотя совершенные нарушения очевидны, и все можно было бы решить без судебных разбирательств. Но вторая сторона не всегда к этому готова, и потом ей же приходится погашать все судебные издержки.

Так, в феврале 2019 года в областное объединение профсоюзов обратился работник одного из участков областного отделения Белорусской железной дороги. Его уволили по п. 2 ст.42 Трудового кодекса из-за несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего ее продолжению.

Заключение МРЭК о непригодности к выполнению работы по своей профессии мужчина обжаловал. Окончательное экспертное заключение о профпригодности работника вынесено в ходе судебного разбирательства: «годен с учетом противопоказанных факторов». Но, в нарушение закона, работника все же уволили «по инициативе нанимателя», причем сделали это в период его пребывания в социальном отпуске.

Суд признал незаконным увольнение работника, его восстановили на работе. В судебных разбирательствах интересы члена профсоюза представлял главный правовой инспектор труда областного объединения. По иску в пользу работника взыскано 1273 рубля (средний заработок за время вынужденных прогулов и моральный вред), а еще наниматель обязан оплатить государству немалую государственную пошлину.

Как подчеркивалось на заседании президиума, всего этого могло и не быть, если бы наниматель услышал и своего работника, и профсоюз. Почему же судебный путь для него оказался более приемлемым?

В этом плане показателен еще один отрицательный пример. Руководителя одного из центров культуры Петриковского района, прежде чем уволить, за 2 недели аж трижды привлекали к дисциплинарной ответственности — столь огромным было желание нанимателя расстаться с работником.

И тогда последний обратился в областной комитет профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма с просьбой оказать помощь в подготовке искового заявления в суд. В итоге все три взыскания суд отменил, добросовестного работника не только восстановили в прежней должности, но и взыскали в его пользу почти 580 рублей. Суд также назначил госпошлину, которую, к сожалению, выплатит организация, а не лично наниматель или конкретное виновное лицо, незаконно привлекавшие работника к ответственности.

На защите прав

— Профсоюзы области ведут целенаправленную работу по защите социально-экономических прав и гарантий работников, в том числе по оказанию юридической помощи при составлении исковых заявлений в суд и иных процессуальных документов, представлению интересов членов профсоюзов в судах, — отметила Екатерина Филипцова.

С начала этого года правовые инспекторы области (их 13 человек) по просьбам членов профсоюзов подготовили аж 67 процессуальных документов в судебные органы. Это исковые заявления, жалобы, ходатайства, позиции по делу, заявления об уточнении или изменении исковых требований, возражения на исковые заявления, а также 7 апелляционных и надзорных жалоб на решения судов.

Только в качестве представителей интересов работников в судебных инстанциях профсоюзные правовые инспекторы выступили по 10 делам, касающимся трудовых отношений. В результате этой работы, как отмечалось на заседании президиума, в первом полугодии текущего года работникам возвращено незаконно удержанных или не выплаченных 219 тысяч рублей, в том числе в судебном порядке — 119 тысяч.

Процессуальные документы по просьбе членов профсоюзов составлялись не только по делам, вытекающим из трудовых отношений, но и по любым жизненным ситуациям, в том числе и по необычным.

Например, в областной организации профсоюза работников образования и науки по просьбе сторожа одного из детских учреждений Гомеля помогли составить исковое заявление в суд о возмещении средств. Дело в том, что заявительница затрачивала значительные денежные средства на дорогу в судебные заседания, на которые ответчик не являлся без объективных причин. Их ответчик и должен вернуть.

Или в областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма помогли пенсионеру, бывшему работнику и члену отраслевого профсоюза, подготовить исковое заявление о взыскании долга по договору займа. Вопрос был решен в пользу заявителя, ему возвращено более 1100 рублей.

Профсоюзам доверяют

Как подчеркивалось на заседании президиума, за помощью в профсоюз обращается все больше его членов, что свидетельствует о доверии. Впрочем, представители профсоюзной юридической службы через периодические проверки и мониторинги также часто находят факты глухоты нанимателя по отношению к своим работникам. И стараются помогать членам профсоюза.

Среди наиболее типичных выявленных нарушений, которые допускали субъекты хозяйствования, Екатерина Филипцова называет вопросы предоставления работникам трудовых отпусков в пределах рабочего года, изменения условий труда, своевременность окончательного расчета при увольнении, выплаты среднего заработка за время трудового отпуска, дополнительных поощрительных мер для работающих по контракту и другие.