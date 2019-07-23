Проведет заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Кухарев Владимир Евгеньевич в Борисовском районном исполнительном комитете.
Предварительная запись по телефону 73-23-66 и 73-22-11, с 8.00 до 17.00 часов (с 13.00 до 14.00 обед).
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Выездной прием граждан
24.07.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Проведет заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Кухарев Владимир Евгеньевич в Борисовском районном исполнительном комитете.
Предварительная запись по телефону 73-23-66 и 73-22-11, с 8.00 до 17.00 часов (с 13.00 до 14.00 обед).
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29 июля 2019 г. с 14.00 состоится выездной прием граждан.
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