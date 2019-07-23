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«Хорошей погоды и тяжёлого колоса»

24.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Творческие коллективы стараются внести свой вклад в уборку хлеба, ведь давно известно, что доброе слово, хорошая песня помогает работать веселее.

19 июля 2019 г. в УП «Зачистье Агро» отметили начало уборочной страды традиционным праздником «Зажинки». На праздничное мероприятие были приглашены участницы фольклорного коллектива «Суседкі» Новоянчинского ДФ, руководитель Аникеева Р.П., которые провели на поле традиционный обряд: под зажиночные песни зажали первый сноп. Участницы коллектива вручили свежеиспечённый праздничный каравай директору УП «Зачистье Агро» Курецкому А.Н., а также поздравили всех присутствующих с началом уборочной компании, пожелали труженикам полей здоровья, успехов в работе и богатого урожая.

 
 
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С началом уборочной страды на полях и зернотоках хозяйств Борисовского района все чаще звучат любимые песни хлеборобов.
 
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