«Хорошей погоды и тяжёлого колоса»

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Творческие коллективы стараются внести свой вклад в уборку хлеба, ведь давно известно, что доброе слово, хорошая песня помогает работать веселее.

19 июля 2019 г. в УП «Зачистье Агро» отметили начало уборочной страды традиционным праздником «Зажинки». На праздничное мероприятие были приглашены участницы фольклорного коллектива «Суседкі» Новоянчинского ДФ, руководитель Аникеева Р.П., которые провели на поле традиционный обряд: под зажиночные песни зажали первый сноп. Участницы коллектива вручили свежеиспечённый праздничный каравай директору УП «Зачистье Агро» Курецкому А.Н., а также поздравили всех присутствующих с началом уборочной компании, пожелали труженикам полей здоровья, успехов в работе и богатого урожая.