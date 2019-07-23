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«В целях поддержания боевой готовности». Лукашенко подписал закон об «отсрочках»
24.07.2019 17:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «
Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста, говорится в сообщении пресс-службы.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Если он будет опубликован завтра, 25 июля, то те, кто поступил в этом году в вуз после техникума или в магистратуру после вуза под него не подпадут. Зачисление на платное в вузах в этом году заканчивается 4 августа — до начала действия закона. Это значит, что армию до конца учебы такие студенты и магистранты призваны не будут — отсрочка на образование будет действовать по старому закону.
Осенний призыв начнется в этому году начнется 1 августа — по старым правилам. Об этом сообщил консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Мурашов, который участвовал в круглом столе в
— Призывная кампания разделится на две части. Это создаст некоторые сложности в работе военкоматов.
В Беларуси
В Минобороны подсчитали, что новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв — это 10−15% от всех, кто подлежит призыву.
— Мы на 90% сможем получить призывные ресурсы осенью и 50% — весной, — сказал министр. — Ликвидацией отсрочек мы не решаем сразу вопрос, он все равно будет решаться постепенно.
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В Минобороны подсчитали, что новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв - это...
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