«В целях поддержания боевой готовности». Лукашенко подписал закон об «отсрочках»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали « законом об отсрочках », сообщает пресс-служба президента.

Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста, говорится в сообщении пресс-службы.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Если он будет опубликован завтра, 25 июля, то те, кто поступил в этом году в вуз после техникума или в магистратуру после вуза под него не подпадут. Зачисление на платное в вузах в этом году заканчивается 4 августа — до начала действия закона. Это значит, что армию до конца учебы такие студенты и магистранты призваны не будут — отсрочка на образование будет действовать по старому закону.

Основные нововведения законопроекта: Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз . После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.

. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой. Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» . Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.

. Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу. Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу . Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.

. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить. Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

Осенний призыв начнется в этому году начнется 1 августа — по старым правилам. Об этом сообщил консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Мурашов, который участвовал в круглом столе в Sputnik Беларусь . При этом, по его словам, все изменится, когда закон вступит в силу.

— Призывная кампания разделится на две части. Это создаст некоторые сложности в работе военкоматов.

В Беларуси сегодня 76 категорий граждан не призываются на службу , это, по словам министра обороны Равкова, больше, чем в других странах. Он рассказал, что «в сухом остатке» скрывается от призыва до 27 лет приблизительно 4 тысячи человек на каждый призыв.

В Минобороны подсчитали, что новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв — это 10−15% от всех, кто подлежит призыву.

— Мы на 90% сможем получить призывные ресурсы осенью и 50% — весной, — сказал министр. — Ликвидацией отсрочек мы не решаем сразу вопрос, он все равно будет решаться постепенно.