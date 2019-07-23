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«В целях поддержания боевой готовности». Лукашенко подписал закон об «отсрочках»

24.07.2019 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках», сообщает пресс-служба президента.

Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста, говорится в сообщении пресс-службы.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Если он будет опубликован завтра, 25 июля, то те, кто поступил в этом году в вуз после техникума или в магистратуру после вуза под него не подпадут. Зачисление на платное в вузах в этом году заканчивается 4 августа — до начала действия закона. Это значит, что армию до конца учебы такие студенты и магистранты призваны не будут — отсрочка на образование будет действовать по старому закону.

Основные нововведения законопроекта:

  • Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.
  • Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.
  • Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.
  • Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

Осенний призыв начнется в этому году начнется 1 августа — по старым правилам. Об этом сообщил консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Мурашов, который участвовал в круглом столе в Sputnik Беларусь. При этом, по его словам, все изменится, когда закон вступит в силу.

— Призывная кампания разделится на две части. Это создаст некоторые сложности в работе военкоматов.

В Беларуси сегодня 76 категорий граждан не призываются на службу, это, по словам министра обороны Равкова, больше, чем в других странах. Он рассказал, что «в сухом остатке» скрывается от призыва до 27 лет приблизительно 4 тысячи человек на каждый призыв.

В Минобороны подсчитали, что новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв — это 10−15% от всех, кто подлежит призыву.

— Мы на 90% сможем получить призывные ресурсы осенью и 50% — весной, — сказал министр. — Ликвидацией отсрочек мы не решаем сразу вопрос, он все равно будет решаться постепенно.

 
 
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В Минобороны подсчитали, что новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв - это...
 
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