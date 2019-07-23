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Возле пункта пропуска «Новая Гута» появился фудтрак

24.07.2019 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле пункта пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной открылась мобильная торговая точка — эксперимент предприятия «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт». Об этом сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на пресс-службу предприятия.


Фото: neft.by

Фудтрак оформлен в новом фирменном стиле бренда «Заўжды ЦіКава». Появление фургона в первую очередь оценят те, кто долгое время находился в дороге и проголодался. Еда готовится здесь же: фудтрак оборудован для этого всем необходимым — микроволновой печью, холодильником, грилем, кофе-машиной.

В ассортименте — хот-доги, блинчики, твистеры, шаурма, бургеры, выпечка, мороженое, а также свежесваренный кофе и горячий чай. Предполагается, что работать мобильная торговая точка будет круглый год. После окончания отпускного сезона скорее всего переедет на заправку в черте города — туда, где больше посетителей. Рассматривается возможность использовать фургон и на выездных мероприятиях.

 
 
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Это эксперимент предприятия «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт».
 
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