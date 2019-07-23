Спустя 5 лет бизнесмена из Гродно отыскали в Германии по делу о мошенничестве и уклонении от налогов

Источник материала: Tut.by

В суд Ленинского района Гродно направлено уголовное дело в отношении местного бизнесмена. Его обвиняют в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и причинении имущественного ущерба. В 2014 году он скрылся от следствия, пока этой зимой не задержании в Германии по линии Интерпола, сообщает прокуратура области.

В 2013—2014 годах фигурант являлся индивидуальным предпринимателем и одновременно главой двух фирм. Он заключал договоры на поставку мяса птицы и табачных изделий с разными субъектами хозяйствования — но, по версии следствия, «заранее не планировал выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме».

В ряде случаев для заключения договоров он иногда использовал документы и реквизиты лжепредпринимательских структур. А полученную продукцию, бывало, частично оплачивал, но, как считают в прокуратуре, только для создания видимости исполнения обязательств.

«За один год мошенническим путем „бизнесмен“ обогатился более чем на 2,5 млн рублей. В числе обманутых — спортивные объединения и организации Гродненской области, ОАО „Витебская бройлерная птицефабрика“, ОАО „Комаровка“, ООО „Биоком Агро“ и другие», — рассказали в прокуратуре Гродненской области.

Одному из гродненских акционерных обществ был причинен имущественный ущерб (без признаков хищения) на сумму более 22 тысяч рублей.

От уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость, считает следствие, предприниматель уклонялся с 2010 по 2014 год. Для этого он скрывал доход, занижал налогооблагаемую базу, не предоставлял декларации и вносил в них заведомо ложные сведения. Здесь ущерб оценивают в 1,2 миллиона рублей.

На момент возбуждения уголовных дел в 2014 году бизнесмен скрылся, его объявили в розыск. В феврале этого года по линии Интерпола его задержали в Германии, городе Байройт. Мужчину уже выдали Беларуси для суда.