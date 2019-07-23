ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спустя 5 лет бизнесмена из Гродно отыскали в Германии по делу о мошенничестве и уклонении от налогов

24.07.2019 18:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В суд Ленинского района Гродно направлено уголовное дело в отношении местного бизнесмена. Его обвиняют в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и причинении имущественного ущерба. В 2014 году он скрылся от следствия, пока этой зимой не задержании в Германии по линии Интерпола, сообщает прокуратура области.

В 2013—2014 годах фигурант являлся индивидуальным предпринимателем и одновременно главой двух фирм. Он заключал договоры на поставку мяса птицы и табачных изделий с разными субъектами хозяйствования — но, по версии следствия, «заранее не планировал выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме».

В ряде случаев для заключения договоров он иногда использовал документы и реквизиты лжепредпринимательских структур. А полученную продукцию, бывало, частично оплачивал, но, как считают в прокуратуре, только для создания видимости исполнения обязательств.

«За один год мошенническим путем „бизнесмен“ обогатился более чем на 2,5 млн рублей. В числе обманутых — спортивные объединения и организации Гродненской области, ОАО „Витебская бройлерная птицефабрика“, ОАО „Комаровка“, ООО „Биоком Агро“ и другие», — рассказали в прокуратуре Гродненской области.

Одному из гродненских акционерных обществ был причинен имущественный ущерб (без признаков хищения) на сумму более 22 тысяч рублей.

От уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость, считает следствие, предприниматель уклонялся с 2010 по 2014 год. Для этого он скрывал доход, занижал налогооблагаемую базу, не предоставлял декларации и вносил в них заведомо ложные сведения. Здесь ущерб оценивают в 1,2 миллиона рублей.

На момент возбуждения уголовных дел в 2014 году бизнесмен скрылся, его объявили в розыск. В феврале этого года по линии Интерпола его задержали в Германии, городе Байройт. Мужчину уже выдали Беларуси для суда.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси планируют изменить закон «О туризме». Выиграют ли туристы и подорожают ли туры?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские футболки недорого в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика