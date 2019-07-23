«Отцовский отпуск» может быть оплачиваемым

После внесения правок в Трудовой кодекс у отцов появится возможность уходить после рождения ребенка по желанию в двухнедельный отпуск. По умолчанию он неоплачиваемый, но в коллективном договоре можно прописать увеличение его срока и сохранение зарплаты.

«Мы хотели создать возможность семье быть вместе в этот ответственный период, в первые дни, когда важно сплотить семью, заложить основы для ее укрепления. Изучали международный опыт: подобная норма существует в разных вариантах более чем в 20 странах», - рассказал сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

Получить отпуск отец может в течение полугода после рождения ребенка, этот отпуск не будет частью трудового. «Обязательность нормы предусматривается, но без оплаты. Вместе с тем в коллективном договоре либо самим нанимателем может быть предусмотрена как оплата этого отпуска, так и увеличение его срока. Это задача профсоюзов - развивать данную практику», - считает Старовойтов.

Чиновник напомнил, что и сегодня отцы могут уходить в декрет, как и матери, и некоторые (их совсем мало) пользуются своим правом, передает БелТА.

Еще одним шагом по расширению прав отцов является то, что в Трудовом кодексе вместо понятия «одинокая мать» закрепляется формулировка «одинокий родитель». Наряду с матерями к этой категории будут относиться отцы, усыновители, не состоящие в браке и воспитывающие ребенка в одиночестве (если другой родитель умер, лишен родительских прав, признан недееспособным, объявлен умершим, безвестно отсутствующим). На них будут распространяться те же меры поддержки, что и на одиноких матерей (гарантии по защите от необоснованного увольнения, уходу в отпуск в удобное время и др.), передают «Минск-Новости».