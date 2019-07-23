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«Отцовский отпуск» может быть оплачиваемым
24.07.2019 18:12 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
После внесения правок в Трудовой кодекс у отцов появится возможность уходить после рождения ребенка по желанию в двухнедельный отпуск. По умолчанию он неоплачиваемый, но в коллективном договоре можно прописать увеличение его срока и сохранение зарплаты.
«Мы хотели создать возможность семье быть вместе в этот ответственный период, в первые дни, когда важно сплотить семью, заложить основы для ее укрепления. Изучали международный опыт: подобная норма существует в разных вариантах более чем в 20 странах», - рассказал сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.
Получить отпуск отец может в течение полугода после рождения ребенка, этот отпуск не будет частью трудового. «Обязательность нормы предусматривается, но без оплаты. Вместе с тем в коллективном договоре либо самим нанимателем может быть предусмотрена как оплата этого отпуска, так и увеличение его срока. Это задача профсоюзов - развивать данную практику», - считает Старовойтов.
Чиновник напомнил, что и сегодня отцы могут уходить в декрет, как и матери, и некоторые (их совсем мало) пользуются своим правом,
Еще одним шагом по расширению прав отцов является то, что
Напомним, что накануне Александр Лукашенко
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После внесения правок в Трудовой кодекс у отцов появится возможность уходить после рождения ребенка по желанию в двухнедельный отпуск. По умолчанию он...
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