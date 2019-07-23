|
СК, МЧС и администрация района прокомментировали обрушение потолка в визовом центре Литвы
24.07.2019 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня днем в визовом центре Литвы в столичном «Галилео»
На объекте до сих пор работает Следственный комитет. Подробности проверки рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.
— Сегодня около 11.30 на шестом этаже центра произошло обрушение гипсокартонной конструкции. Предварительная причина — нарушение производства строительно-монтажных работ. По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. До сих пор следователи работают на месте, проводится осмотр, изымается проектная и техническая документация. Опрашиваются работники центра. По результатам оценки будет дана правовая оценка.
В МЧС
Замглавы администрации Октябрьского района Павел Тома также прибыл на место происшествия.
— Сейчас ведется работа по определению причин произошедшего: изымаются документы для того, чтобы определить причины. Что касается ремонта, необходимо сначала разобраться, — говорит заместитель администрации.
После
— На момент проверки были выявлены определенные вопросы, требующие детального разбирательства. Поэтому администрация затребовала заключение специализированной организации — оно было предоставлено.
То есть на тот момент все было в порядке.
Также известно, что на объекте не так давно был ремонт. На вопрос о том, кто принимал объект после ремонта, Тома ответил, что эти вопросы выясняются и пока эту тему комментировать не будут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительная причина - нарушения производства строительно-монтажных работ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)