СК, МЧС и администрация района прокомментировали обрушение потолка в визовом центре Литвы

Источник материала: Tut.by

Сегодня днем в визовом центре Литвы в столичном «Галилео» обрушился подвесной потолок. Пострадавших не было, но в помещении на тот момент находилось немало людей. Следственный комитет, МЧС и администрация района прокомментировали произошедшее.



Фото: mchs.gov.by

На объекте до сих пор работает Следственный комитет. Подробности проверки рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

— Сегодня около 11.30 на шестом этаже центра произошло обрушение гипсокартонной конструкции. Предварительная причина — нарушение производства строительно-монтажных работ. По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. До сих пор следователи работают на месте, проводится осмотр, изымается проектная и техническая документация. Опрашиваются работники центра. По результатам оценки будет дана правовая оценка.

В МЧС сообщают , что конструкции подвесного потолка обрушились на площади около 40 квадратных метров. Люди, находившиеся в центре, самостоятельно покинули помещение.



Фото: mchs.gov.by

Замглавы администрации Октябрьского района Павел Тома также прибыл на место происшествия.

— Сейчас ведется работа по определению причин произошедшего: изымаются документы для того, чтобы определить причины. Что касается ремонта, необходимо сначала разобраться, — говорит заместитель администрации.

После обрушения потолка в ТЦ «Арена-Сити» проходили проверки, в том числе с представителями администрации района, и в торговом центре «Галилео».

— На момент проверки были выявлены определенные вопросы, требующие детального разбирательства. Поэтому администрация затребовала заключение специализированной организации — оно было предоставлено.

То есть на тот момент все было в порядке.

Также известно, что на объекте не так давно был ремонт. На вопрос о том, кто принимал объект после ремонта, Тома ответил, что эти вопросы выясняются и пока эту тему комментировать не будут.