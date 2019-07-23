Ранее предоставленные отсрочки от армии будут сохраняться до утраты оснований для них

Источник материала: БелТА

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Сегодня Президент Беларуси подписал закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", который вступает в силу через десять дней после официального опубликования. Как отмечают в Минобороны, одним из оснований для появления этого закона стала необходимость поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Нововведения обусловлены и объективными демографическими проблемами. По данным ведомства, общее количество состоящих на воинском учете призывников только за последние 10 лет сократилось почти вдвое. Закон предусматривает в том числе отмену многократных отсрочек для продолжения образования.

В Минобороны подчеркивают, что все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований для них. "Не будут подлежать пересмотру решения призывных комиссий (военных комиссаров) в отношении граждан, которым на дату вступления в силу закона исполнится 27 лет и которые не будут в силу возраста являться субъектами отношений, связанных с призывом, - поясняют в ведомстве. - Система отсрочек от призыва для продолжения образования позволит обеспечить Вооруженные Силы призывными ресурсами, необходимыми для поддержания уровня боеготовности".

Как отмечают в министерстве, ранее имелся значительный избыток призывников. В начале 2000-х годов в армию не призывали даже тех, кто имел снятые или погашенные судимости. Тогда же была введена служба в резерве, чтобы молодые люди могли без отрыва от работы пройти в течении двух-трех лет подготовку и получить военно-учетную специальность. При этом на данный момент число отсрочек от армии в Беларуси остается самым большим в мире - среди стран, где есть служба по призыву. "Обстановка изменилась - сегодня нет избытков призывных ресурсов. А существующее правовое регулирование не позволяет обеспечить комплектование Вооруженных Сил на уровне, обеспечивающем их высокую боевую и мобилизационную готовность", - подчеркивают в Минобороны.

По данным ведомства, количество категорий людей, которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу и в резерв, является наибольшим на постсоветском пространстве и в других странах, где предусмотрена обязательная воинская служба. "По итогам прошедшей призывной кампании весной 2018 года потребность войск в новом пополнении была удовлетворена только на 62,5%. А во время осеннего призыва того же года подлежало вызову на комиссии только 31% состоящих на воинском учете призывников. При этом более 104 тыс. человек имели отсрочки от призыва по различным основаниям, в том числе для продолжения образования - почти 84 тыс.", - констатируют в Минобороны.

Учитывая ухудшение демографической ситуации, уменьшение общего количества призывников в республике будет происходить до 2025 года, то есть 13 призывных кампаний. Таким образом, сложившаяся в условиях действующего законодательства в стране ситуация с призывными ресурсами не позволяет начиная с 2019 года в полном объеме и с надлежащим качеством комплектовать Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования. Это, как считают в ведомстве, может создать угрозу национальной безопасности.

Изменения по предоставлению отсрочек

Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставлявшиеся и ранее. Изменения коснулись отсрочек только для продолжения образования.

Отсрочку предоставят учащимся, получающим профессионально-техническое образование, среднее специальное в очной форме, студентам, получающим высшее образование I ступени в очной форме. Получить однократную отсрочку от армии можно будет для образования за границей. Она будет предоставляться обучающимся в зарубежных учреждениях образования в очной форме.

Таким образом, отсрочка от призыва для продолжения образования предоставляется гражданам один раз. Данное требование не распространяется на обучающихся за границей по направлениям республиканских органов госуправления в рамках реализации государственных программ. То есть в этом случае отсрочка предоставляется без учета принципа одноразовости.

Какие вводятся ограничения

Ранее отдельные граждане уклонялись от исполнения воинской обязанности до достижения 27-летнего возраста. После этого основания для их призыва, а также привлечения к ответственности отсутствовали. При этом, по мнению Минобороны, нарушался основной конституционный принцип равенства всех граждан перед законом и неотвратимости ответственности.

Поэтому нововведения предусматривают дополнение закона о воинской обязанности нормой о "признании граждан не прошедшими военную службу по призыву без наличия на то законных оснований". То есть такой статус человек может получить при уклонении от службы до 27 лет. Решение может принять призывная комиссия. Данную норму следует рассматривать во взаимосвязи с другими статьями принятого закона. Ими вводятся ограничения принятия на госслужбу граждан, не прошедших воинскую службу без законных оснований. Как утверждает Минобороны, указанная норма не затронет иных категорий граждан, кроме уклонившихся от призыва.

Ограничения касаются и выезда за границу. Сейчас закон предусматривает временное ограничение права на выезд в случае уклонения от явки, которое содержит признаки преступления в соответствии со статьей 435 УК. Оно может применяться только органами, ведущими уголовный процесс. "Но данная мера затрагивала только чуть более 1% граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, так как остальных в массе своей невозможно было оповестить", - отмечают в Минобороны.

Поэтому в обновленном законе содержится положение о внесении изменений, конкретизирующих основания для ограничения права выезда: "Право гражданина на выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено, если… гражданин надлежаще оповещен о необходимости явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве и не является на эти мероприятия или не исполняет обязанности по воинскому учету, установленные законодательными актами Республики Беларусь о воинской обязанности и воинской службе, вследствие чего стало невозможным его оповещение о необходимости явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве, - до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве".

Обжалование решений призывных комиссий

Как считают в Минобороны, порядок обжалования решений призывных комиссий используется отдельными людьми как механизм уклонения от прохождения воинской службы. "Анализ последних призывов показывает, что граждане пользуются своим правом на обжалование для уклонения от службы, формально не нарушая закон, - обращают внимание в ведомстве. - Отправки в войска проводятся в течение 15 дней и оканчиваются в последний день призывной кампании. В 2018 году содержание жалоб было повсюду практически одинаковым. Более того, когда кампания по призыву была завершена, большая часть призывников от жалоб отказались до рассмотрения их в суде или непосредственно в суде. Поэтому реальный срок для рассмотрения жалоб ограничивается семью днями. Эти нормы включены в статьи 36-37 закона "О воинской обязанности и воинской службе". До этого решение призывной комиссии по жалобе гражданина могло быть обжаловано им в суд в месячный срок.

План повышения мотивации

В Минобороны напоминают, что статьей 57 Конституции определено, что "защита Республики Беларусь - обязанность и священный долг гражданина". Законом установлен также приоритет воинской службы перед другими видами государственной службы и трудовой деятельности. При этом приоритет выражается в прекращении или приостановлении работы, учебы и иной деятельности при призыве или добровольном поступлении на военную службу. Касается он и повышенного уровня социальной защищенности граждан на военной службе и службе в резерве. "Здесь имеет место противоречие - между положением, декларирующим приоритет службы, и реальной ситуацией, когда законодательство не дает гражданам, прошедшим службу, ощутимых преимуществ перед другими гражданами. Поэтому это противоречие сейчас как раз устраняется", - подчеркивают в ведомстве.

С 2016 года реализуется разработанный в Министерстве обороны план повышения мотивации для прохождения военной службы. Среди мер - введение льгот при поступлении на госслужбу, что предусмотрено в принятом законе. "Одновременно с подписанием закона глава государства поручил правительству проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы. Речь идет как о создании льготных условий для поступления в учреждения образования, предоставлении мест для проживания в общежитиях, установлении брони для приема на работу, так и включения периода срочной военной службы в страховой стаж и иных. Ни у кого не должно быть сомнений, что военным ведомством с неуклонной твердостью будут проведены в жизнь меры по повышению социального статуса солдата", - заключили в Минобороны.

БЕЛТА.-0-