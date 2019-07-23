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Парень, убивший 16-летнюю девушку в Круглянском районе, получил 10 лет колонии усиленного режима
24.07.2019 21:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 июля суд Круглянского района вынес приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве 16-летней девушки. Об этом
Суд признал молодого человека виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Напомним, тело 16-летней Альбины, которая жила в деревне Павловичи, нашли в заброшенном доме в деревне Хильковичи
Следствие установило, что в день убийства парень освободился из исправительного учреждения, где последний месяц отбывал наказание за уклонение от призыва на воинскую службу и уклонение от уплаты штрафа. Днем он встретился со своей девушкой Альбиной, они пошли гулять, из-за непогоды укрылись в заброшенном доме. Во время разговора девушка сказала, что хочет прекратить отношения. Молодой человек задушил ее шарфом, как объяснял он сам — в припадке ревности.
Евгений родом из соседней деревни Комсеничи. Родители Альбины не были против ее отношений с парнем на три года старше,
Подруга погибшей Полина говорила, что в отношениях девушки с Женей все было совсем не так хорошо: «Сначала все было нормально, а потом Женя запретил Альбине общение со всеми ее подругами и знакомыми». По ее словам, Альбина рассказывала, что молодой человек поднимал на нее руку и даже душил.
Экспертиза каких-либо психических расстройств (заболеваний) у молодого человека
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Суд признал молодого человека виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в...
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