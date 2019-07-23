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Парень, убивший 16-летнюю девушку в Круглянском районе, получил 10 лет колонии усиленного режима

24.07.2019 21:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 июля суд Круглянского района вынес приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал молодого человека виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, тело 16-летней Альбины, которая жила в деревне Павловичи, нашли в заброшенном доме в деревне Хильковичи вечером 11 марта. Девушка была задушена. При осмотре места следователи вышли на след подозреваемого в убийстве — 20-летнего молодого человека задержали в 20 км от места происшествия. Как рассказали в милиции, его задержали «в полубессознательном состоянии».

Следствие установило, что в день убийства парень освободился из исправительного учреждения, где последний месяц отбывал наказание за уклонение от призыва на воинскую службу и уклонение от уплаты штрафа. Днем он встретился со своей девушкой Альбиной, они пошли гулять, из-за непогоды укрылись в заброшенном доме. Во время разговора девушка сказала, что хочет прекратить отношения. Молодой человек задушил ее шарфом, как объяснял он сам — в припадке ревности.

Евгений родом из соседней деревни Комсеничи. Родители Альбины не были против ее отношений с парнем на три года старше, рассказывал старший брат погибшей: «Женя — нормальный парень. Подрабатывал на пилораме в Борисове. Ну выпивал, конечно. По праздникам. Но проблем не было».

Подруга погибшей Полина говорила, что в отношениях девушки с Женей все было совсем не так хорошо: «Сначала все было нормально, а потом Женя запретил Альбине общение со всеми ее подругами и знакомыми». По ее словам, Альбина рассказывала, что молодой человек поднимал на нее руку и даже душил.

Экспертиза каких-либо психических расстройств (заболеваний) у молодого человека не выявила, в момент совершения преступления он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

 
 
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Суд признал молодого человека виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в...
 
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