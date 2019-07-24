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Без света 25 июля останутся 39 населенных пунктов Минской области
24.07.2019 23:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг, 25 июля, планово отключат электроэнергию в 12 районах Минщины, в том числе в трех городах — Мяделе, Борисове и Марьиной Горке, а также в пяти садовых товариществах.
Работы начнутся в 8.00−10.00, завершатся в 16.00−18.00.
Как
Березинский район
С 9.00 до 17.00 будет обесточен жилой сектор в деревнях Ильинка и Любушаны. Причина отключения — замена вводов и светильников.
Борисовский район
В Борисове без света останутся дома № 26−49 на улице Белявина, 152, 154а на Лопатина, 2−17, на Социалистической, 2а-30 на Транспортной. А также дома в переулках Мопровском (3−12) и Социалистическом (3−18). В этот день без электроснабжения останутся в деревне Барань улицы Садовая и Школьная.
Вилейский район
С 9.00 до 16.00 не будет электричества в деревне Балаши на улице Лесной. Обесточат населенные пункты Геленово, Горидовичи, Литвинки, Ляхи и Скорода. Причина — реконструкция и ремонт высоковольтных линий.
Крупский район
В агрогородке Хотюхово будут обесточены улицы Володина (дома 1−11) и Молодежная (2−8). Причина отключения электричества — капитальный ремонт высоковольтных линий, обрезка деревьев, замена вводов, перетяжка провода.
Минский район
Останутся без света деревни Биньково, Вышково, Новый Двор, Рябушки, Суковичи. В населенном пункте Аксаковщина с 9.00 до 18.00 будет обесточена улица Лесная. В деревне Строчица останется без света улица Приозерная.
Молодечненский район
С 9.00 до 17.00 электроэнергия будет отсутствовать в деревнях Колошевщина (на улице Центральной, дома 1−15) и Носилово (на улице Советской, дома 2−30).
Мядельский район
Будут перебои в электроснабжении в Мяделе (на улице Морозова), в населенном пункте Вытрески и в деревне Осово (на улице Зеленой).
Несвижский район
В деревне Бояры с 08.00 до 17.00 без света останутся дома 1−15 на улице Садовой, 1−87 — Центральной. В населенном пункте Великая Липа будут обесточены улицы Гагарина (дома 1−65) и Ленина (27−87).
Пуховичский район
Полностью обесточат населенные пункты Борцы, Веселово, Дубровка, Грибное, Ольховка, Ушанка, Южные Пески и Середино, а также садовые товарищества «Велодорожка», «Электротехник», «Таль», «Прогресс» и «Талька-Дружба».
Электроэнергия будет отсутствовать в Марьиной Горке на улицах Андреевской, Ворошилова, Кирова, Петра Гучка, Садовой, Придорожной, Чкалова, Энгельса, Чепика и Фрунзе, а также в переулках Колхозном, Садовом, Новом, Ворошилова, Кирова, Чкалова, Энгельса и Фрунзе.
В деревне Пережир не будет света на улицах Гуриновича, Дружной и Полевой.
Смолевичский район
В населенном пункте Бабий Лес с 9.00 до 16.00 без электричества останется жилой сектор.
Столбцовский район
В деревнях Воропаи и Янковичи с 8.30 до 17.00 не будет света на центральных улицах.
Червенский район
Электроэнергия будет отсутствовать в жилом секторе деревни Ильинка с 10.00 до 16.30.
В РУП «Минскэнерго» приносят свои извинения за причиненные неудобства. В графике плановых отключений электричества возможны изменения.
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В четверг, 25 июля, планово отключат электроэнергию в 12 районах Минщины, в том числе в трех городах - Мяделе, Борисове и Марьиной Горке, а также в пяти садовых...
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