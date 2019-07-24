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Без света 25 июля останутся 39 населенных пунктов Минской области

24.07.2019 23:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг, 25 июля, планово отключат электроэнергию в 12 районах Минщины, в том числе в трех городах — Мяделе, Борисове и Марьиной Горке, а также в пяти садовых товариществах.


Фото: Reuters

Работы начнутся в 8.00−10.00, завершатся в 16.00−18.00.

Как сообщили в РУП «Минскэнерго», в день отключения будет производиться техобслуживание, замена вводов, светильников, капитальный и текущий ремонт, реконструкция и ремонт высоковольтных линий, обрезка деревьев, перетяжка провода, ремонт уличного освещения, расчистка просек высоковольтных линий.

Березинский район

С 9.00 до 17.00 будет обесточен жилой сектор в деревнях Ильинка и Любушаны. Причина отключения — замена вводов и светильников.

Борисовский район

В Борисове без света останутся дома № 26−49 на улице Белявина, 152, 154а на Лопатина, 2−17, на Социалистической, 2а-30 на Транспортной. А также дома в переулках Мопровском (3−12) и Социалистическом (3−18). В этот день без электроснабжения останутся в деревне Барань улицы Садовая и Школьная.

Вилейский район

С 9.00 до 16.00 не будет электричества в деревне Балаши на улице Лесной. Обесточат населенные пункты Геленово, Горидовичи, Литвинки, Ляхи и Скорода. Причина — реконструкция и ремонт высоковольтных линий.

Крупский район

В агрогородке Хотюхово будут обесточены улицы Володина (дома 1−11) и Молодежная (2−8). Причина отключения электричества — капитальный ремонт высоковольтных линий, обрезка деревьев, замена вводов, перетяжка провода.

Минский район

Останутся без света деревни Биньково, Вышково, Новый Двор, Рябушки, Суковичи. В населенном пункте Аксаковщина с 9.00 до 18.00 будет обесточена улица Лесная. В деревне Строчица останется без света улица Приозерная.

Молодечненский район

С 9.00 до 17.00 электроэнергия будет отсутствовать в деревнях Колошевщина (на улице Центральной, дома 1−15) и Носилово (на улице Советской, дома 2−30).

Мядельский район

Будут перебои в электроснабжении в Мяделе (на улице Морозова), в населенном пункте Вытрески и в деревне Осово (на улице Зеленой).

Несвижский район

В деревне Бояры с 08.00 до 17.00 без света останутся дома 1−15 на улице Садовой, 1−87 — Центральной. В населенном пункте Великая Липа будут обесточены улицы Гагарина (дома 1−65) и Ленина (27−87).

Пуховичский район

Полностью обесточат населенные пункты Борцы, Веселово, Дубровка, Грибное, Ольховка, Ушанка, Южные Пески и Середино, а также садовые товарищества «Велодорожка», «Электротехник», «Таль», «Прогресс» и «Талька-Дружба».

Электроэнергия будет отсутствовать в Марьиной Горке на улицах Андреевской, Ворошилова, Кирова, Петра Гучка, Садовой, Придорожной, Чкалова, Энгельса, Чепика и Фрунзе, а также в переулках Колхозном, Садовом, Новом, Ворошилова, Кирова, Чкалова, Энгельса и Фрунзе.

В деревне Пережир не будет света на улицах Гуриновича, Дружной и Полевой.

Смолевичский район

В населенном пункте Бабий Лес с 9.00 до 16.00 без электричества останется жилой сектор.

Столбцовский район

В деревнях Воропаи и Янковичи с 8.30 до 17.00 не будет света на центральных улицах.

Червенский район

Электроэнергия будет отсутствовать в жилом секторе деревни Ильинка с 10.00 до 16.30.

В РУП «Минскэнерго» приносят свои извинения за причиненные неудобства. В графике плановых отключений электричества возможны изменения.

 
 
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В четверг, 25 июля, планово отключат электроэнергию в 12 районах Минщины, в том числе в трех городах - Мяделе, Борисове и Марьиной Горке, а также в пяти садовых...
 
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