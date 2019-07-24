Карпенко призвал «не поднимать ажиотаж» вокруг «закона об отсрочках»

Источник материала: Tut.by

24 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал «закон об отсрочках». Министр образования Беларуси призвал не поднимать вокруг него ажиотаж.



Игорь Карпенко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Не надо поднимать ажиотаж вокруг принятия этого законодательного акта. А то мы затрагиваем тему конституционного права на получение образования, но забываем, что есть конституционная обязанность на службу в ВС РБ. Во-вторых, надо понимать, что данный закон не ущемляет эти права на образование», — отметил министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ .

Соответствие конституции

Сегодня также было опубликовано постановление Конституционного суда, который исследовал закон на соответствие конституции.

В отдельных положениях судьи нашли некоторые ограничения права на труд граждан, в отношении которых приняты указанные решения. Например, «уклонистам» могут отказать в приеме на государственную службу, хотя ст. 39 Конституции Беларуси «гарантирует право равного доступа к любым должностям в государственных органах».

Вместе с тем Конституционный суд отметил, что право законодателя устанавливать особые правила поступления на государственную службу и правила ее прохождения для государственных должностных лиц «предопределяется особенностью правового статуса государственных должностных лиц и важностью стоящих перед ними задач».

Также судьи обратили внимание на положение в законе (запрет на выезд за границу для «уклонистов». — Прим. TUT.BY), которое ограничивает конституционное право белорусов свободно передвигаться и покидать Беларусь (статья 30 конституции).

«Однако, принимая во внимание, что указанное ограничение основано на конституционном положении об ответственности гражданина перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него конституцией, по мнению Конституционного суда, устанавливаемое ограничение не является чрезмерным», — решили в Конституционном суде.

В решении Конституционного суда указано, что по содержанию норм, форме акта и порядку принятия «закон об отсрочках» соответствует конституции.

«Оценивая содержание закона, Конституционный суд считает, что вносимые изменения направлены на системное и комплексное регулирование правовых отношений в сфере национальной безопасности и обороноспособности, создание необходимых условий для устойчивого функционирования военной организации государства, в том числе путем оптимального использования имеющихся в стране призывных ресурсов для обеспечения ими Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, что соответствует положениям конституции», — говорится в решении.

«Закон об отсрочках»

24 июля Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали « законом об отсрочках ».

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Если он будет опубликован завтра, 25 июля, то те, кто поступил в этом году в вуз после техникума или в магистратуру после вуза, под него не подпадут. Зачисление на платное в вузах в этом году заканчивается 4 августа — до начала действия закона. Это значит, что в армию до конца учебы такие студенты и магистранты призваны не будут: отсрочка на образование будет действовать по старому закону.

Основные нововведения законопроекта: отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз . После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой;

. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой; призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» . Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу;

. Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу; тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу . Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить;

. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить; тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.