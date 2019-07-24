Во время жатвы профсоюзы района пристальное внимание уделяют соблюдению работниками сельхозпредприятий требований охраны труда

Источник материала: Полымя

Во время уборочной кампании, будь то заготовка кормов, уборка рапса, зерновых или других сельскохозяйственных культур, пристальное внимание профсоюзных организаций направлено на создание комфортных, а самое главное, безопасных условий труда работников сельхозпредприятий.





В конце прошлой недели Кореличский район посетил советник технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси Григорий Лукашёв, который совместно с председателем районного объединения профсоюзов Лидией Шевко и председателем райкома профсоюза работников АПК Ириной Пеньковской отправились на мехмастерские КСУП «Племзавод «Кореличи» и КСУП «Луки-Агро», а также непосредственно в поле, где полным ходом шла жатва.

В ходе мониторинга состоялись встречи с председателями профсоюзных организаций и инженерно-техническим персоналом сельхозпредприятий. Основное внимание было уделено таким вопросам, как проведение внепланового инструктажа по охране труда перед началом уборочных работ, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и горячим питанием, укомплектование комбайнов огнетушителями и аптечками первой медпомощи, состояние санитарно-бытовых помещений на мехмастерских.

По выявленным нарушениям даны устные рекомендации.









Также Григорий Лукашёв ознакомился с ходом проведения отчётно-выборных собраний. Так, по состоянию на 19 июля в районе проведено 47 собраний, в которых приняли участие лидеры профсоюзного движения Кореличчины.

Оксана ЯНУШ

Фото из архива Кореличского районного объединения профсоюзов