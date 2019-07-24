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Во время жатвы профсоюзы района пристальное внимание уделяют соблюдению работниками сельхозпредприятий требований охраны труда

24.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Во время уборочной кампании, будь то заготовка кормов, уборка рапса, зерновых или других сельскохозяйственных культур, пристальное внимание профсоюзных организаций направлено на создание комфортных, а самое главное, безопасных условий труда работников сельхозпредприятий.

Во время жатвы профсоюзы района пристальное внимание уделяют соблюдению работниками сельхозпредприятий требований охраны труда

В конце прошлой недели Кореличский район посетил советник технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси Григорий Лукашёв, который  совместно с председателем районного объединения профсоюзов Лидией Шевко и председателем райкома профсоюза работников АПК Ириной Пеньковской отправились на мехмастерские КСУП «Племзавод «Кореличи» и КСУП «Луки-Агро», а также непосредственно в поле, где полным ходом шла жатва.

В ходе мониторинга состоялись встречи с председателями профсоюзных организаций и инженерно-техническим персоналом сельхозпредприятий. Основное внимание было уделено таким вопросам, как проведение внепланового инструктажа по охране труда перед началом уборочных работ, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и горячим питанием, укомплектование комбайнов огнетушителями и аптечками первой медпомощи, состояние санитарно-бытовых помещений на мехмастерских.

По выявленным нарушениям даны устные рекомендации.

Во время жатвы профсоюзы района пристальное внимание уделяют соблюдению работниками сельхозпредприятий требований охраны труда

Во время жатвы профсоюзы района пристальное внимание уделяют соблюдению работниками сельхозпредприятий требований охраны труда

Также Григорий Лукашёв ознакомился с ходом проведения отчётно-выборных собраний. Так, по состоянию на 19 июля в районе проведено 47 собраний, в которых приняли участие лидеры профсоюзного движения Кореличчины.

Оксана ЯНУШ

Фото из архива Кореличского районного объединения профсоюзов

 
 
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Во время уборочной кампании, будь то заготовка кормов, уборка рапса, зерновых или других сельскохозяйственных культур, пристальное внимание профсоюзных...
 
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