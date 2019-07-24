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Лукашенко подписал закон «об отсрочках» от армии

24.07.2019 20:46 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Подписание главой государства Закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» окончательно закрепило новые условия призыва в армию.

«Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста», - объяснили необходимость подписания документа в пресс-службе президента.

Что меняется

1. По данным властей, на сегодня число категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу или службу в резерве (в настоящее время это 76 категорий), является наибольшим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья. Были сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению, но отменили для продолжения образования (одна отсрочка).

Эту версию поддержали и в Минобороны. «С 2016 года мы сталкиваемся и столкнемся в перспективе с чисто демографической проблемой, — заявил пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров 23 июля. - Необходимо призвать порядка 10 тысяч, но реально призвано, например, в последнем призыве всего 4,2 тысячи человек».

По словам Макарова, «сегодня, к сожалению, из-за демографических проблем мы не можем иметь тот определенный минимум Вооруженных сил», пишут Naviny.by.

2. Закон ограничивает в правах тех, кто уклонялся от военной службы: ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности.

3. Выпускники с бюджетных мест в вузах при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока работы по распределению освобождаются от возмещения стоимости учебы.

4. Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены.

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования. Это значит, что осенний призыв начнется по старым правилам и продолжится по новым.

Cегодня численность Вооруженных сил, включая солдат срочной службы, офицеров и контрактников, составляет 50 тысяч человек.

Палата представителей в срочном порядке приняла в июне поправки, ограничивающие возможности отсрочки от службы в армии. Законопроект вызвал негативную реакцию у многих. За два дня более 10 тыс жителей Беларуси подписали электронную петицию против его принятия. Чрезмерным назвали предложенные в документе меры и эксперты: звучали мнения о "вымывании" людей из магистратуры и возможной эмиграции перспективных молодых людей.

 
 
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Подписание главой государства Закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» окончательно закрепило...
 
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