Нельзя и некогда бояться

Источник материала: Чырвоны прамень

Свой первый выезд на пожар Валерий Ширко, командир отделения ПАСЧ-2 на объектах Лукомльской ГРЭС, уже не помнит. За 17 лет службы их было огромное количество. Зато хорошо помнит слова коллеги, который сказал: «Продержишься год, значит, будешь работать». Тогда 18-летний парень не придал значения сказанному. Только спустя месяц он понял суть. В пожарную аварийно-спасательную часть устроился в марте, как раз в разгар пожароопасного периода. Лето также выдалось жарким, выездов было много и случаи самые разные. С первых же дней пожарный прочувствовал на себе все трудности и нюансы профессии.





Стойко выдержать испытания помогли хорошая физическая подготовка и выносливость. Валерий с детства увлекался спортом. С девяти лет занимался футболом. В юном возрасте выполнил 2-й взрослый разряд по легкоатлетическому кроссу на 3000 метров.

Спорт не оставляет и сейчас. Ведёт активный образ жизни, постоянно участвует в соревнованиях по мини-футболу, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам. Не обходятся без него конкурсы профессионального мастерства среди органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Неоднократно занимал призовые места лично и в составе команды на областном и республиканском уровнях.

По словам командира отделения, постоянные физические тренировки помогают ему выполнять профессиональные обязанности. По первому сигналу опасности он вместе с коллегами отправляется туда, где возникает экстремальная ситуация, где надо остановить распространение огня, спасти людей. Рискуя жизнью, спасатели первыми приходят на помощь.

Валерий Ширко считает, что самое тяжелое в профессии – видеть гибель людей на пожарах.

– Это запоминается надолго, а все остальное – просто работа. Обидно, когда не смогли помочь, – вздыхает командир отделения. – Из-за банальных случаев, например, поздно вызвали пожарных, не сообщили правильно адрес… Теряем драгоценное время, и погибают люди. Помимо тушения пожаров, мы оказываем помощь при ДТП и в других чрезвычайных ситуациях. В нашей профессии нельзя и некогда бояться. Все действия пожарного расписаны, а профессионализм приходит с опытом.

По словам Валерия Ширко, современный спасатель – человек, имеющий исключительную физическую подготовку, владеющий несколькими смежными специальностями (может быть одновременно и пожарным, и водолазом, и альпинистом), он должен досконально знать и уметь пользоваться различными инструментами и оборудованием, грамотно оказывать первую медицинскую помощь и быть психологически подготовленным к работе в экстремальных условиях.

Сегодня командир отделения, не раз поощрявшийся и имеющий множество наград, признается, что почти каждый пожар для него – по-прежнему как первый:

– Перед выездом, конечно, присутствует тревога… Но, оказавшись на месте, уже реально оцениваешь обстановку. И тогда об опасности думать перестаешь. Главное – помочь людям.

Наталья СТУКАЛОВА.