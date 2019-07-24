Нападение на дипломата, рухнувший потолок, деревенское счастье, чудо для Макса и жара - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Что за день был вчера? Сплошные ЧП: психически неуравновешенный бывший военнослужащий в Анкаре несколько раз выстрелил в белорусского дипломата (мужчина в тяжелом состоянии в больнице), в визовом центре Литвы в столичном «Галилео» обрушился подвесной потолок (в помещении было много людей, но никто не пострадал, СК, МЧС и администрация района прокомментировали ситуацию ). Что еще случилось в среду, сейчас расскажем.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Эпопея с «грязной» нефтью из России еще не закончилась, но уже можно подвести кое-какие итоги . Беларусь практически завершила вытеснение в Россию нефти, загрязненной хлорорганикой. Чистое сырье стало поступать по нефтепроводу «Дружба» на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода. А оператор белорусской «трубы» предложил России два варианта компенсации потерь .

из России еще не закончилась, но уже можно . Беларусь практически завершила вытеснение в Россию нефти, загрязненной хлорорганикой. Чистое сырье стало поступать по нефтепроводу «Дружба» на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода. А оператор белорусской «трубы» предложил России два варианта . Александр Лукашенко подписал закон «об отсрочках». В пресс-службе президента сообщили, что закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Ну и призывников просто не хватает. Что изменится, читайте в заметке . Министр образования призвал не поднимать ажиотаж вокруг закона. «Мы затрагиваем тему конституционного права на получение образования, но забываем, что есть конституционная обязанность на службу в ВС», — считает он. В тему армии: показали 42-метровый автопоезд для перевозки танков .





САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Снова говорим вам спасибо, дорогие читатели! Столько нашлось желающих поучаствовать в жизни 17-летнего Максима. Он остался сиротой, а после пережитой клинической смерти не говорит. Письма летели к нам от вас нескончаемым потоком. Планшеты, одежда, питание, фломастеры, памперсы — так много пакетов собралось с нужными Максу вещами. Спасибо еще раз! Вы сотворили новое чудо !





У чудесной семьи побывали мы в гостях. Они уехали из города в деревню , завели огород, хозяйство, с такой любовью обустроили дом. А как нас радушно встретили и вкусно накормили. Захотелось все бросить и уехать в деревню. Обязательно загляните с помощью нашей статьи и вы к ним на огонек.

, завели огород, хозяйство, с такой любовью обустроили дом. А как нас радушно встретили и вкусно накормили. Захотелось все бросить и уехать в деревню. Обязательно загляните с помощью и вы к ним на огонек. Мы пригласили в студию женщин, которые поделились своими историями о том, как потеряли ребенка . Они рассказали , почему так произошло, что помогало справляться с болью и как они решились снова забеременеть.

. Они , почему так произошло, что помогало справляться с болью и как они решились снова забеременеть. Наталья Михайловна Зубову 25 лет помогает животным , она добилась создания Витебского государственного приюта. Он известен на всю страну тем, что только здесь не убивают кошек и собак, потерявших кров, а лечат, ставят на лапы и ищут им новых хозяев. И вот Наталья Михайловна решила покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем и недостаточного финансирования приюта. По ее словам, катастрофически не хватает работников, а привлечь их нечем. «Проблема бездомных животных — результат нашей безответственности. Они не виноваты в том, что их бросили», — говорит женщина.

, она добилась создания Витебского государственного приюта. Он известен на всю страну тем, что только здесь не убивают кошек и собак, потерявших кров, а лечат, ставят на лапы и ищут им новых хозяев. И вот Наталья Михайловна из-за проблем со здоровьем и недостаточного финансирования приюта. По ее словам, катастрофически не хватает работников, а привлечь их нечем. «Проблема бездомных животных — результат нашей безответственности. Они не виноваты в том, что их бросили», — говорит женщина. На берегу Нарочи есть место, где более 60 лет назад три белорусских писателя построили три дачи. Синяя — Максима Танка, красная — Михася Лынькова, зеленая — Аркадия Кулешова. И стоят эти разноцветные домики там до сих пор, и люди там живут. Как строились, дружили и отдыхали литераторы на «хатнім моры» и кому теперь принадлежат их дачи — в нашем материале . Вышло очень атмосферно. Фото и герои прекрасны!





C начала 1920-х годов идиш (наряду с белорусским, польским и русским) являлся государственным языком в БССР. На нем писались названия улиц и государственных учреждений, он звучал на радио, в кинотеатрах показывали фильмы с титрами на идиш, им владел руководитель правительства Николай Голодед. Но одновременно с этим в республике процветал антисемитизм. Как с ним боролись , рассказывает кандидат исторических наук Антон Денисов.

О СПОРТЕ

Любите футбол? Болели за наших? БАТЭ вчера сумел одержать победу над «Русенборгом» в квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после победы над «Русенборгом» пообещал сыграть в ответном поединке в стиле «Песняров» и проставиться через 25−30 лет. Его коллега Эйрик Хорнеланд заверил, что в Норвегии его подопечные дадут рок-н-ролл. Прикинули, чего ждать БАТЭ и «Шахтеру» во втором раунде еврокубков. Болельщики не только поддерживают команду, но порой и проблемы создают. Топовые белорусские клубы оштрафовали как раз из-за болельщиков.

Все новости среды, 24 июля

Кстати. Отпускники, проверьте перед поездкой за границу паспорт. Он точно не просрочен, а страницы не испорчены? За два дня у восьми человек отпуск сорвался из-за проблем с паспортами (между прочим, в Беларуси планируют изменить закон «О туризме» ). Имейте ввиду, что Европу накрыла вторая волна жары . Не едете за рубеж, а всего лишь собираетесь в лес за грибами? Собрали приложения, которые помогут отличить съедобный гриб от ядовитого , а тут найдете советы от диетолога о том, как правильно грибы приготовить (на всякий случай разобрали еще и мифы о кишечнике ). Интересного вам дня!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY