Нападение на дипломата, рухнувший потолок, деревенское счастье, чудо для Макса и жара - все за вчера

Эпопея с «грязной» нефтью из России еще не закончилась, но уже можно подвести кое-какие итоги. Беларусь практически завершила вытеснение в Россию нефти, загрязненной хлорорганикой. Чистое сырье стало поступать по нефтепроводу «Дружба» на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода. А оператор белорусской «трубы» предложил России два варианта компенсации потерь.
Александр Лукашенко подписал закон «об отсрочках». В пресс-службе президента сообщили, что закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Ну и призывников просто не хватает. Что изменится, читайте в заметке. Министр образованияпризвал не поднимать ажиотаж вокруг закона. «Мы затрагиваем тему конституционного права на получение образования, но забываем, что есть конституционная обязанность на службу в ВС», — считает он. В тему армии: показали 42-метровый автопоезд для перевозки танков.
В стране появится еще один большой байкшеринг. Он будет работать не только в Минске, но и в некоторых областных городах, а еще — в России. Ездить будем на «Аистах», а час аренды транспорта будет стоить как талончик в автобусе. Правда, когда запустят сервис, не очень понятно. Есть маленький нюанс.
Умер актер Рутгер Хауэр. Ему было 75 лет. Всенародное признание пришло к актеру благодаря сотрудничеству с режиссером Полом Верховеном в таких фильмах, как «Турецкие наслаждения», «Кити-вертихвостка», «Солдат королевы», «Лихачи», «Плоть и кровь». Первой работой в Голливуде стала картина «Ночные ястребы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В дальнейшем актер получал самые разнообразные роли в ряде очень удачных кинолент: «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Взять живым или мертвым», «Игры на выживание», «Слепая ярость», «Обрученные со смертью», «Достучаться до небес»
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