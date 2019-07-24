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Нападение на дипломата, рухнувший потолок, деревенское счастье, чудо для Макса и жара - все за вчера

25.07.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Что за день был вчера? Сплошные ЧП: психически неуравновешенный бывший военнослужащий в Анкаре несколько раз выстрелил в белорусского дипломата (мужчина в тяжелом состоянии в больнице), в визовом центре Литвы в столичном «Галилео» обрушился подвесной потолок (в помещении было много людей, но никто не пострадал, СК, МЧС и администрация района прокомментировали ситуацию). Что еще случилось в среду, сейчас расскажем.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Эпопея с «грязной» нефтью из России еще не закончилась, но уже можно подвести кое-какие итоги. Беларусь практически завершила вытеснение в Россию нефти, загрязненной хлорорганикой. Чистое сырье стало поступать по нефтепроводу «Дружба» на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода. А оператор белорусской «трубы» предложил России два варианта компенсации потерь.
  • Александр Лукашенко подписал закон «об отсрочках». В пресс-службе президента сообщили, что закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Ну и призывников просто не хватает. Что изменится, читайте в заметке. Министр образования призвал не поднимать ажиотаж вокруг закона. «Мы затрагиваем тему конституционного права на получение образования, но забываем, что есть конституционная обязанность на службу в ВС», — считает он. В тему армии: показали 42-метровый автопоезд для перевозки танков.


  • В стране вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, повысят пособия на детей до 3 лет, также пересмотрят размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Кроме того, и средняя зарплата незначительно выросла, а в Минтруда рассказали про дистанционную работу, «декрет» для отцов и другие нюансы в Трудовом кодексе.
  • В стране появится еще один большой байкшеринг. Он будет работать не только в Минске, но и в некоторых областных городах, а еще — в России. Ездить будем на «Аистах», а час аренды транспорта будет стоить как талончик в автобусе. Правда, когда запустят сервис, не очень понятно. Есть маленький нюанс.
  • Умер актер Рутгер Хауэр. Ему было 75 лет. Всенародное признание пришло к актеру благодаря сотрудничеству с режиссером Полом Верховеном в таких фильмах, как «Турецкие наслаждения», «Кити-вертихвостка», «Солдат королевы», «Лихачи», «Плоть и кровь». Первой работой в Голливуде стала картина «Ночные ястребы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В дальнейшем актер получал самые разнообразные роли в ряде очень удачных кинолент: «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Взять живым или мертвым», «Игры на выживание», «Слепая ярость», «Обрученные со смертью», «Достучаться до небес»

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Снова говорим вам спасибо, дорогие читатели! Столько нашлось желающих поучаствовать в жизни 17-летнего Максима. Он остался сиротой, а после пережитой клинической смерти не говорит. Письма летели к нам от вас нескончаемым потоком. Планшеты, одежда, питание, фломастеры, памперсы — так много пакетов собралось с нужными Максу вещами. Спасибо еще раз! Вы сотворили новое чудо!


  • У чудесной семьи побывали мы в гостях. Они уехали из города в деревню, завели огород, хозяйство, с такой любовью обустроили дом. А как нас радушно встретили и вкусно накормили. Захотелось все бросить и уехать в деревню. Обязательно загляните с помощью нашей статьи и вы к ним на огонек.
  • Мы пригласили в студию женщин, которые поделились своими историями о том, как потеряли ребенка. Они рассказали, почему так произошло, что помогало справляться с болью и как они решились снова забеременеть.
  • Наталья Михайловна Зубову 25 лет помогает животным, она добилась создания Витебского государственного приюта. Он известен на всю страну тем, что только здесь не убивают кошек и собак, потерявших кров, а лечат, ставят на лапы и ищут им новых хозяев. И вот Наталья Михайловна решила покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем и недостаточного финансирования приюта. По ее словам, катастрофически не хватает работников, а привлечь их нечем. «Проблема бездомных животных — результат нашей безответственности. Они не виноваты в том, что их бросили», — говорит женщина.
  • На берегу Нарочи есть место, где более 60 лет назад три белорусских писателя построили три дачи. Синяя — Максима Танка, красная — Михася Лынькова, зеленая — Аркадия Кулешова. И стоят эти разноцветные домики там до сих пор, и люди там живут. Как строились, дружили и отдыхали литераторы на «хатнім моры» и кому теперь принадлежат их дачи — в нашем материале. Вышло очень атмосферно. Фото и герои прекрасны!


  • C начала 1920-х годов идиш (наряду с белорусским, польским и русским) являлся государственным языком в БССР. На нем писались названия улиц и государственных учреждений, он звучал на радио, в кинотеатрах показывали фильмы с титрами на идиш, им владел руководитель правительства Николай Голодед. Но одновременно с этим в республике процветал антисемитизм. Как с ним боролись, рассказывает кандидат исторических наук Антон Денисов.

О СПОРТЕ

  • Любите футбол? Болели за наших? БАТЭ вчера сумел одержать победу над «Русенборгом» в квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после победы над «Русенборгом» пообещал сыграть в ответном поединке в стиле «Песняров» и проставиться через 25−30 лет. Его коллега Эйрик Хорнеланд заверил, что в Норвегии его подопечные дадут рок-н-ролл. Прикинули, чего ждать БАТЭ и «Шахтеру» во втором раунде еврокубков. Болельщики не только поддерживают команду, но порой и проблемы создают. Топовые белорусские клубы оштрафовали как раз из-за болельщиков.

Все новости среды, 24 июля

Кстати. Отпускники, проверьте перед поездкой за границу паспорт. Он точно не просрочен, а страницы не испорчены? За два дня у восьми человек отпуск сорвался из-за проблем с паспортами (между прочим, в Беларуси планируют изменить закон «О туризме»). Имейте ввиду, что Европу накрыла вторая волна жары. Не едете за рубеж, а всего лишь собираетесь в лес за грибами? Собрали приложения, которые помогут отличить съедобный гриб от ядовитого, а тут найдете советы от диетолога о том, как правильно грибы приготовить (на всякий случай разобрали еще и мифы о кишечнике). Интересного вам дня!

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Теги: Минск
 
 
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