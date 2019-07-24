Kolobike стал писать заявления в милицию на вандалов и воров. Заведено шесть уголовных дел

Источник материала: Tut.by

Представители велошеринга Kolobike после краж и порчи велосипедов написали заявления в милицию. За несколько дней возбуждено шесть уголовных дел. TUT.BY узнал, почему компания не обращалась к правоохранителям раньше и когда на улицах Минска появятся самокаты от этой компании.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Руководитель Kolobike Вадим Осипчик говорит, что заведены четыре уголовных дела за кражу велосипедов и два за вандализм. Писать заявления представители компании стали с 19 июля.

— Была ситуация, когда человек погрузил велосипед в электричку и увез его в Смолевичи. В велосипед встроена система навигации, она автономно работает на батареях. Если сбить замок, она продолжит работать достаточно долго. Но человек спилил замок и привез велосипед фактически домой. Завели уголовное дело. Аналогичный случай был в Михановичах. Тоже человек сбил замок. Радиомаяк работал, поэтому мы приехали и забрали велосипед. Третье уголовное дело вообще смешное. Мужчина работает развозчиком продуктов, по дороге он прихватил наш велосипед — мы увидели по карте и отдали данные милиции. Мужчина доехал до Столбцов, и его там перехватили сотрудники РОВД.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам Осипчика, уголовные дела заведены на вполне взрослых людей, среди них есть и уже судимые.

После того, как в Kolobike активно занялись вопросом по кражам и вандализму, в компанию даже взяли бывшего сотрудника милиции. Он организовывает работу по заявлениям в правоохранительные органы.

— Еще два уголовных дела заведены за порчу велосипедов: один случай в Серебрянке, второй в Шабанах. Будем поднимать записи с камер видеонаблюдения, тоже поймаем. Это вопрос времени, я думаю, после нескольких громких дел все успокоятся, — говорит руководитель велошеринга.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Стало известно, что прокуратура внесла представление управляющему другой компании — Eleven, которая занимается шерингом самокатов. Прокуратура потребовала «устранить причины и условия, которые способствуют противоправному поведению граждан». Теперь на всех прокатных самокатах разместят информацию об их принадлежности и о недопустимости противоправных действий.

По словам Осипчика, в адрес Kolobike таких предписаний не поступало.

— Но мы и сами заказали красные таблички на велосипеды. Там будет написано, что при нанесении ущерба или краже последует уголовная ответственность.

Почему компания не обращалась в милицию раньше и когда будут самокаты?

— Мы дали людям время, призываем к совести (проект запустился 5 июля . — Прим. TUT.BY). Не хотелось начинать работу с разбирательств. Мы предполагали: когда велосипеды придут, их начнет усиленно ломать определенная категория людей, например подростки. Сейчас им надоело — перестали, — говорит руководитель компании.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что касается обещанных самокатов, Осипчик рассказал, что все 300 штук уже приехали в Беларусь из Китая.

— Мы их поставили на зарядку, протестируем, приведем в порядок. Когда убедимся, что они качественно собраны и безопасны, — выставим на улицу. Сейчас их обкатывают сотрудники нашей компании. Для теста есть порядка десяти самокатов — посмотрим, как они покажут себя. Возможно, поставим их в прокат и на этой неделе.