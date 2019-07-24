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Kolobike стал писать заявления в милицию на вандалов и воров. Заведено шесть уголовных дел
25.07.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители велошеринга Kolobike после
Руководитель Kolobike Вадим Осипчик говорит, что заведены четыре уголовных дела за кражу велосипедов и два за вандализм. Писать заявления представители компании стали с 19 июля.
— Была ситуация, когда человек погрузил велосипед в электричку и увез его в Смолевичи. В велосипед встроена система навигации, она автономно работает на батареях. Если сбить замок, она продолжит работать достаточно долго. Но человек спилил замок и привез велосипед фактически домой. Завели уголовное дело. Аналогичный случай был в Михановичах. Тоже человек сбил замок. Радиомаяк работал, поэтому мы приехали и забрали велосипед. Третье уголовное дело вообще смешное. Мужчина работает развозчиком продуктов, по дороге он прихватил наш велосипед — мы увидели по карте и отдали данные милиции. Мужчина доехал до Столбцов, и его там перехватили сотрудники РОВД.
По словам Осипчика, уголовные дела заведены на вполне взрослых людей, среди них есть и уже судимые.
После того, как в Kolobike активно занялись вопросом по кражам и вандализму, в компанию даже взяли бывшего сотрудника милиции. Он организовывает работу по заявлениям в правоохранительные органы.
— Еще два уголовных дела заведены за порчу велосипедов: один случай в Серебрянке, второй в Шабанах. Будем поднимать записи с камер видеонаблюдения, тоже поймаем. Это вопрос времени, я думаю, после нескольких громких дел все успокоятся, — говорит руководитель велошеринга.
Стало известно, что прокуратура
По словам Осипчика, в адрес Kolobike таких предписаний не поступало.
— Но мы и сами заказали красные таблички на велосипеды. Там будет написано, что при нанесении ущерба или краже последует уголовная ответственность.
Почему компания не обращалась в милицию раньше и когда будут самокаты?
— Мы дали людям время, призываем к совести (проект
Что касается обещанных самокатов, Осипчик рассказал, что все 300 штук уже приехали в Беларусь из Китая.
— Мы их поставили на зарядку, протестируем, приведем в порядок. Когда убедимся, что они качественно собраны и безопасны, — выставим на улицу. Сейчас их обкатывают сотрудники нашей компании. Для теста есть порядка десяти самокатов — посмотрим, как они покажут себя. Возможно, поставим их в прокат и на этой неделе.
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Узнали, почему руководство компании все это время не принимало никаких мер, а также когда запустят обещанные самокаты.
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