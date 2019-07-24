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Раненого в Турции белорусского дипломата прооперировали, состояние тяжелое

25.07.2019 07:32 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раненого советника посольства Беларуси в Турции прооперировали, состояние дипломата оценивают как тяжелое. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Ночью советнику белорусского посольства сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - отметил Анатолий Глаз.

Как сообщалось, вечером 24 июля в советника посольства Беларуси в Турции при возвращении домой выстрелил неизвестный. Дипломат был с ребенком, который не пострадал. Атака была совершена психически не уравновешенным человеком, бывшим военнослужащим. После нападения преступник покончил с собой.

По информации агентства Demiroren, нападавшим оказался сосед дипломата. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раненого советника посольства Беларуси в Турции прооперировали, состояние дипломата оценивают как тяжелое. Об этом корреспонденту...
 
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