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Раненого в Турции белорусского дипломата прооперировали, состояние тяжелое
25.07.2019 07:32 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раненого советника посольства Беларуси в Турции прооперировали, состояние дипломата оценивают как тяжелое. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
"Ночью советнику белорусского посольства сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - отметил Анатолий Глаз.
Как сообщалось, вечером 24 июля в советника посольства Беларуси в Турции при возвращении домой
По информации агентства
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раненого советника посольства Беларуси в Турции прооперировали, состояние дипломата оценивают как тяжелое. Об этом корреспонденту...
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