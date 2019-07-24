«Мама думала, нас развели». Как многодетная семья из Бобруйска получила машину ценой гороха

Источник материала: Tut.by

Водительских прав у Татьяны Соболь, выигравшей Geely в «Удача в придачу!», пока нет. Но уже в сентябре этого года удачливая жительница Бобруйска планирует изучать ПДД в автошколе. А пока за рулем новой машины ездит муж Денис. Семья не скрывает: они мечтали купить авто, но денег не хватало. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Решили пожениться через восемь месяцев знакомства»

В семье Соболь трое детей 16, 14 и 6 лет — Никита, Катя и Маргарита. У младшей девочки — неврологический синдром, ей нужен постоянный уход. Потому пять лет назад Татьяна уволилась с поста заведующей магазином и теперь присматривает за ребенком.



Татьяна с мужем Денисом на даче

— В сад нас не берут: у Риты индивидуальное питание, строгое расписание приема таблеток. Нужно быть готовой срочно выехать к врачу. Сейчас я занимаюсь детьми и другими домашними делами. Деньги в семью приносит муж: он водит в Бобруйске городскую маршрутку, — рассказывает Татьяна.





Супруги познакомились в начале нулевых в деревне Ковали Бобруйского района. Татьяне было 18, она только год как закончила торговый колледж в Бобруйске. В Ковали ездила на работу в местный магазин. Обедать же ходила в столовую, где в то время работала мама Дениса. Свекровь, по словам Татьяны, и надоумила парня пообщаться с «этой красивой девочкой».

— Они познакомились, а через восемь месяцев уже решили пожениться, — рассказывает мама Татьяны Лилия Михайловна. — Я не ожидала таких новостей от дочки и сказала: «Ты что? Мы к женитьбе еще не готовы!» А она уперлась: буду, говорит, замуж выходить.



Лилия Михайловна, мама Татьяны

Сейчас в Ковалях у супругов дача, на которой они проводят большую часть свободного времени. Летом, признаются, чаще бывают в своем огороде, чем в Бобруйске. Татьяна любит цветы, и здесь у нее небольшой сад.





«А вдруг все отменят?»

В день, когда женщина узнала о выигрыше, она вместе с детьми уехала в Бобруйск: младшей дочке понадобилось показаться в поликлинике.

— Зашли в квартиру, сняли обувь, а мне звонит незнакомый номер. Я подумала, это друг сына, отдала телефон Никите. А он возвращает трубку назад со словами: «Это тебя». Я, конечно, удивилась, но мне сразу сказали, что звонят из «Удача в придачу!». Связались по видео, все рассказали.

До конца осознать свое везение у Татьяны и Дениса получилось не сразу. Говорят, никогда не думали, что игра подставная. Но когда выиграли сами, возникли сомнения: вдруг все в последний момент отменят? Только после оформления документов на авто и первой поездки в салоне все сомнения улетучились.





— У нас, кстати, была своя машина, — дополняет рассказ Татьяны Денис. — Сейчас продавать ее мы не планируем: вдруг пригодится. Она хоть и старая, но работает хорошо. Новое авто мы давно хотели взять дополнительно. Узнавали условия рассрочки, думали про лизинг, но это дорого. Все деньги сейчас уходят на детей. Старший сын Никита скоро окончит среднюю школу, планирует поступить в автотранспортный колледж в Бобруйске.



С дочкой Маргаритой, у старших детей сейчас летние каникулы, и они постоянно зависают на улице

Копить деньги в итоге не пришлось: машину семья выиграла, закупившись в магазине. Муж думает, что удачливой для них стала гороховая крупа. Теперь у Татьяны появился стимул сдать на права:

— Недавно обсуждали этот вопрос с мамой, она мне предложила отправиться на учебу, как все дети пойдут в школу. У меня появится больше свободного времени. В общем, запланировала это дело на сентябрь.



Пока Татьяна просто представляет себя в роли водителя

«Планировать даже на два дня вперед бессмысленно»

Радовались за семью Соболь и друзья, и родственники. Многие признавались: если бы знакомые не выиграли, то они продолжали бы думать, что вся игра — подстава, и люди там приглашенные. В этом долгое время была убеждена и Лилия Михайловна:

— Когда узнала о выигрыше, решила: Таню разводят. Не верила, пока не посмотрела трансляцию розыгрыша в записи.

На новой машине семья ездит везде: и в магазин, и в поликлинику, и на прогулки в город.





Глобальных планов на будущее наши герои не строят. Считают, что в любой момент все может повернуться в другую сторону.

— Жизнь такая, что планировать даже на два дня вперед что-то бессмысленно. Вот отдаем Маргариту в школу. Она будет посещать ее до зимних холодов. Потом, скорее всего, перейдет на домашнее обучение. Но это мы сейчас так думаем, а как будет — неизвестно. Возможно, перенести занятия на дом придется и раньше. Все, что я знаю о будущем: нужно вырастить детей, — говорит Татьяна.





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