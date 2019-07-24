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25 июля — День пожарной службы Беларуси

25.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

25 июля — День пожарной службы Беларуси

Ежегодно 25 июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник — День пожарной службы, сотрудники которой ценой своего здоровья, а порой и жизни, ежегодно спасают от пожаров тысячи людей и единиц имущества.

Этот праздник объединяет людей, для которых самоотверженность, отвага, сострадание к чужой беде стали определяющими при выборе профессии.
От всей души благодарим сотрудников и ветеранов пожарной службы за ваш каждодневный самоотверженный труд, высокий профессионализм, смелость и оперативность.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, силы духа и твердости воли. Мира и добра вашим семьям!
 
 
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Ежегодно 25 июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник — День пожарной службы, сотрудники которой ценой своего здоровья, а порой и жизни,...
 
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