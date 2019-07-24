Источник материала: Радзiма

Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сбрось скорость!» пройдет в эту пятницу, 26 июля. Он будет посвящен профилактике дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скорости. Сотрудниками отделения ГАИ Глусского РОВД за 6 месяцев этого года только на трассах республиканского значения (Бобруйск — Любань и Бобруйск — Слуцк) выявлено 260 нарушений скоростного режима. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Максим Силич рассказал, что Госавтоинспекцией применяется комплексный надзор за дорожным движением, во время которого используются специальные служебные автомобили, а также гражданские автомобили. Автомобиль без специальной раскраски в сочетании с измерителем скорости позволяет эффективно выявлять нарушителей как стационарно, так и при движении в транспортном потоке. Старший госавтоинспектор также напомнил любителям быстрой езды о штрафах, которые могут достигать 255 рублей — в зависимости от того, на сколько превышена скорость. А за повторное превышение скорости более чем на 30 километров можно не только заплатить еще больший штраф, но и лишиться права управления на один год.