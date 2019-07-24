Предупредить, чтобы спасти жизнь

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Поэтому работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям проводят совместные рейды с государственной инспекцией по маломерным судам, главная цель которых – предупредить происшествия на воде.

Подобные рейды и патрулирования проводятся регулярно. Так что остаться незамеченными у нарушителей не получится.

В этот раз особое внимание было уделено плавательным средствам. Помимо документов обращали внимание на наличие техосмотра и спасательных жилетов. Отдельные граждане были привлечены к административной ответственности, так как не все владельцы лодок оказались готовы к летнему сезону.

Подобные рейды по акватории реки Березина будут продолжаться весь сезон, но для тех, кто к прогулкам на воде подготовился, они сложностей не вызовут.

Инспекторы ГИМС и МЧС настоятельно рекомендуют владельцам маломерных судов соблюдать правила безопасности на водных объектах и не подвергать опасности свою жизнь.

Кроме того, в ходе рейда были проведены профилактические беседы с отдыхающими гражданами на берегу – спасатели напомнили основные правила поведения на воде и вблизи нее.