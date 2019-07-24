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Нападение на белорусского дипломата не связано с политикой - глава МИД Турции
25.07.2019 10:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии политических мотивов в инциденте с ранением советника посольства Беларуси в Анкаре Александра Поганшева.
По словам главы МИД, он уже обсудил инцидент с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"По информации МВД и сотрудников дипломатического корпуса, имела место ссора, которая переросла в драку между дипломатом и его соседом, отставным полковником, в одном из жилых комплексов в столичном районе ОР-АН. Никаких политических или иных мотивов в случившемся нет", - сказал Мевлют Чавушоглу.
По его словам, отставной военный пять или шесть раз выстрелил в Александра Поганшева, после чего покончил жизнь самоубийством. Дипломат был незамедлительно доставлен в больницу и успешно прооперирован.
"На данный момент Александр Поганшев находится в реанимации. Уже в четверг его переведут в палату. Безусловно, каждая операция сопряжена с риском, однако, по информации врачей, уже 25 июля состояние дипломата нормализуется. Надеюсь на скорое выздоровление дипломата", - сказал Мевлют Чавушоглу.-0-
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25 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии политических мотивов в инциденте с ранением советника посольства...
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