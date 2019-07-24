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В Новополцке задержали 34-летнего капитана милиции. Его подозревают в нелегальном наркообороте

25.07.2019 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

34-летний сотрудник Новополоцкого отдела Департамента охраны подозревается в нелегальном наркообороте. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

«Установлено, что 34-летний капитан милиции купил в интернет-магазине семена конопли и вырастил из них в квартире знакомого не менее трех кустов. В последующем из зелья офицер приготовил марихуану», — сказано в сообщении.

После обысков в квартире подозреваемого и его знакомого оперативники нашли более 30 граммов наркотика. В организме милиционера также были обнаружены следы запрещенного средства. Со слов задержанного, он хранил каннабис для собственного потребления.

В отношении офицера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Проверяется его причастность к преступлениям, связанным со сбытом наркотиков.

МВД регулярно проводит оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.

 
 
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После обысков в квартире подозреваемого и его знакомого оперативники нашли более 30 граммов наркотика. В организме милиционера также были обнаружены следы...
 
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