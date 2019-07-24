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Утечку газа ликвидировали, дачников эвакуировали. Опубликовано видео с места крушения грузового поезда
25.07.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утечка газа
Напомним, авария случилась вечером 24 июля с грузовым поездом Витебск — Минск № 2029 на перегоне Замосточье — Богушевская возле деревни Савченки Витебского района. В составе было 68 вагонов, в том числе 39 цистерн со сжиженным газом. 15 из них сошли с рельсов.
Утечку пропана обнаружили в одной из 15 сошедших с рельсов цистерн. Вокруг места утечки создали специальную пенную подушку, наложили бандаж.
53 вагона состава отбуксировали на безопасное расстояние. На месте аварии идут восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС.
Сошедшие с рельсов цистерны поднимают. На месте происшествия находятся 225 специалистов различных организаций и техника, в том числе три восстановительных поезда.
Движение поездов на поврежденном участке дороги остановлено, составы идут в объезд. На станции Богушевск вечером 24 июля находились два дизельных поезда. Их пассажиров — 442 человека — автобусами доставили в Полоцк и Витебск в сопровождении ГАИ и скорой.
64 дачников двух ближайших от места аварии садоводческих товариществ — «Железнодорожник» и «Березка» — эвакуировали в деревню Сосновка. Там организовали пункт временного размещения. Однако размещение в нем никому не потребовалось, информирует МЧС.
Причина происшествия пока не ясна — ее устанавливают. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Следственном комитете
Это второе ЧП на БЖД за последние полторы недели. 15 июля на перегоне Крупки — Приямино с рельсов сошло семь вагонов грузового поезда Орша — Минск.
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Утечку газа ликвидировали, дачников эвакуировали. Опубликовано видео с места крушения грузового поезда
Утечка газа из сошедшей с рельсов цистерны с пропаном на железной дороге в Витебском районе ликвидирована: спасатели наложили в этом месте специальный бандаж.
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