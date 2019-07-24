За махинации с товарами по рассрочке пятеро жителей Калинковичей получили 26 лет лишения свободы на всех

Источник материала: Tut.by

В Мозыре суд вынес приговор по делу о мошенничестве. Фигуранты — трое мужчин и две женщины родом из Калинковичей и района. По версии следствия, они гастролировали по всей стране, скупали товар в рассрочку и уезжали восвояси, не рассчитываясь по счетам. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.



Фото: пресс-служба МВД

Все началось в 2016—2017 годах, когда ранее судимый за разбой и оборот наркотиков безработный житель Калинковичей придумал новую схему заработка. Он нашел таких же безработных знакомых и, чтобы отвести подозрения от себя самого, «скрепил браком» две пары из друзей и подруг — так появились фиктивные семьи.

«Создатель мошеннической группы придумал для них легенду: муж с женой для благоустройства семейного очага приобретают в рассрочку различный товар. Затем глава группы находит покупателей, и вещи продаются по заниженной цене», — рассказали в УВД Гомельской области.

Первыми жертвами стали предприниматели из Мозыря, затем фигуранты отправились по магазинам Гомеля и района. Потом был Жлобин и, наконец, все областные центры и Минск.

«Во всех магазинах рассказывали историю о том, что сами не местные, только устроились на работу, снимают квартиру. Подтверждающие документы, кроме паспорта, продавцы не требовали», — добавили в милиции.

Покупали все, что можно быстро перепродать: от мебели до крупной и мелкой бытовой техники. Предпочитали дорогие современные модели, а если нужен первоначальный взнос — оплачивали без вопросов, зная, что деньги вернутся с лихвой.

После Гродно они вернулись в столицу, где зимой 2017-го их и задержали гомельские оперативники. Главаря отыскали в Мозыре на съемной квартире.

Потребовались усилия, чтобы собрать улики: ведь обвиняемые постоянно меняли адреса и состав «семейных» пар, продавали товар знакомым или через них — третьим лицам, а что-то сбывали через интернет. Жили на широкую ногу, передвигались на такси, снимали дорогие квартиры и посещали недешевые кафе и рестораны, плюс походы в игровые клубы.

Среди пострадавших оказались крупные торговые предприятия и предприниматели. В деле насчитывается 71 эпизод.

Только действиями организатора причинен ущерб на 112 тысяч рублей. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Второй фигурант, который завладел чужим имуществом на 77 тысяч рублей, осужден на 6 лет. Еще одна девушка, обманувшая на 87 тысяч, приговорена к 6 годам. У этих троих конфискуют все имущество.

Остальные двое осуждены на 2 и 3 года лишения свободы, их признали виновными в завладении путем обмана имуществом на 7 и почти 6 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.