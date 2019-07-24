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Просим откликнуться собственника

25.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Отдел экономики Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета СООБЩАЕТ, что на территории Гусевицкого сельского совета в д. Новая Гусевица по ул. 50 –лет БССР,  вблизи здания детского сада выявлен объект, не имеющий собственника.

Просим лиц, имеющих право собственности на данное имущество, уведомить отдел экономики райисполкома о наличии такого права в течение месяца с даты опубликования объявления. При отсутствии таких заявлений данный объект будет поставлен на учет в БТИ как бесхозяйный.

Контактные номера тел. 8 (02336) 70176, 76447

 
 
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Отдел экономики Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета СООБЩАЕТ, что на территории Гусевицкого сельского совета в д. Новая Гусевица по...
 
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