Рискуя жизнью ради спасения других

Источник материала: Газета Авангард

Сотрудники пожарной службы Беларуси – представители одной из самых опасных профессий. Их деятельность сопряжена с многочисленными рисками для жизни, ведь они спасают людей и их имущество из огня пожарищ. Это благородная миссия, которую работники выполняют практически каждый день, и именно им посвящен профессиональный праздник, который, начиная с 1998 года, в нашей стране отмечается ежегодно 25 июля.





Капитан внутренней службы Марина Лукьяненко уже более 20 лет работает спасателем, и, несмотря на то, что она лишена непосредственного «общения» с огнем, ее службу нельзя назвать такой уж безоблачной. О том, каково хрупкой женщине быть инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью МЧС, Марина рассказала «Авангарду».

В Буда-Кошелевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям женщина пришла в 1997 году.

– Окончив аграрно-технический колледж и получив специальность электрика, я решила продолжить обучение на дневном отделении Белорусского аграрно-технического университета, но случайно узнала о вакансии инспектора по пропаганде и агитации и решила попробовать свои силы в совершенно незнакомой сфере. Так дело случая стало делом всей жизни, – рассказывает Марина Лукьяненко.

Впрочем, учебу в высшем учебном заведении она не оставила, более того, после окончания заочного отделения БГАТУ поступила в Гомельский инженерный институт МЧС Беларуси и получила второе высшее образование уже непосредственно по своей специальности. К слову, за время работы Марины в РОЧС название ее должности менялось много раз, но главные цели работы – организация профилактических акций, пропаганда и обучение людей основам безопасности жизнедеятельности – остаются неизменными.

Кстати, несмотря на плотный график работы, постоянную занятость, Марина Лукьяненко не забывает о том, что, прежде всего, она хранительница семейного очага, любящая супруга и заботливая мать для троих сыновей: Влада, Димы и Матвея. Признается, что, придя после тяжелого трудового дня домой, забывает, что она трудится на «мужской работе», и благодаря своим четырем мужчинам чувствует себя слабой и беззащитной женщиной.

– Несмотря на то что порой работе инспектора приходится уделять больше времени, чем семье, мне она нравится. Да, в общем-то, в другой профессии я себя никогда не пробовала, а значит, и представить не могу, что буду заниматься чем-то другим. Муж и сыновья, к счастью, относятся с пониманием, всячески помогают мне по дому. Единственное, чего иногда не хватает – всех этих женских штучек: красивых платьев, туфель на высоких каблуках и украшений. Ну, я же все-такие женщина, хоть и в форме, – смеется Марина.





Старший лейтенант внутренней службы Александр Василенко признается, что о профессии спасателя задумывался с детства.

– С чем связан этот выбор, сложно сказать, в семье никто в этой сфере не работал. Наверное, всегда в глубине души с большим уважением и признательностью относился к тем, кто, рискуя своей жизнью, спасает людей из беды, и хотел влиться в их ряды, – говорит Александр.

Поэтому после школы практически без раздумий молодой человек поступает в Гомельский инженерный институт МЧС, после окончания которого в 2016 году по распределению возвращается в родной Буда-Кошелевский район (Александр родом из агрогородка Глазовка). Сперва, как и Марина, трудился в инспекции надзора и профилактики, затем – начальником караула, а буквально несколько недель назад назначен начальником пожарной аварийно-спасательной части №2 п. Коммунар. Сегодня он возглавляет 3 караула, в каждой смене 8 человек плюс-минус один старший водитель.

– Не боялись в таком довольно молодом возрасте стать руководителем такого серьезного подразделения? Ведь наверняка у вас в подчинении есть люди, старше вас по возрасту? – интересуюсь я.

– Конечно, таких абсолютное большинство! Но за 3 года работы я усвоил главное правило: знай свой фронт работ, четко выполняй свои обязанности и настраивай на это своих подчиненных, причем сам старайся быть для них примером. Ведь ни один работник не будет трудиться лучше начальника. Ну и, конечно, нужно не грести всех под одну гребенку, а к каждому уметь найти подход.

Самое сложное в профессии спасателя, не скрывает Александр, конечно же, человеческие жертвы. Так, один из последних серьезных выездов в его практике был совсем недавно: еще будучи начкаром, он принимал участие в ликвидации последствий жуткого ДТП на выезде из райцентра, когда вблизи магазина «Евроопт» произошло столкновение грузовика и мотоблока, повлекшее гибель людей…

– Конечно, поначалу было сложно, – признается молодой человек. – Но со временем понимаешь, что это твой долг и, раз выбрал для себя путь спасателя, давать слабину ты просто не имеешь права. Есть и обратная сторона медали: спасенные человеческие жизни и материальные ценности на сотни тысяч.

Кстати, незадолго до назначения Александра начальником части в Коммунаре в его жизни произошло еще одно очень важное событие – он создал свою молодую ячейку общества. Жена Валерия, к слову, работает фельдшером-акушером на ФАПе в д. Шарибовка, а, стало быть, тоже выполняет благородную миссию – помогает людям. «Вот такая у нас дружная семья спасателей», – с улыбкой отмечает молодой человек.

Марина ЛУСЕВИЧ

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