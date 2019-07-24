Для работ по примыканию 3-й линии закроют выход со станции «Площадь Ленина»

Источник материала: Tut.by

В пятницу 27 июля закроют важный выход со станции метро «Площадь Ленина». Об этом сообщает Минский метрополитен.



Изображение с сайта Минского митрополитена

На станции «Площадь Ленина» с 27 июля по 10 августа будет закрыт вестибюль № 2 — выход в сторону площади Независимости. Там будут проводить работы по объектам примыкания третьей линии метрополитена, которая сейчас строится.

Вход и выход на станцию «Площадь Ленина» будет возможен только через вестибюль №1 со стороны Привокзальной площади (железнодорожный вокзал).

Минский метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства.

Из-за строительства примыкания третьей линии метро позже придется закрыть несколько действующих станций метро — от «Фрунзенской» до «Каменной Горки», сообщал TUT.BY.

В Дирекции по строительству Минского метрополитена рассказали, что временно понадобится исключить движение поездов на месте строительно-монтажных работ. Впрочем, дата и срок закрытия движения электропоездов пока не определены.