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«Это государству нужно». Президент считает, что многодетным семьям лучше жить в небольшом городе
25.07.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время поездки в Ветковский район Александр Лукашенко потребовал активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах и агрогородках.
В планах местных властей в этом году в регионе обеспечить жильем две тысячи многодетных семей. Всего их в области проживает около 5,7−5,8 тыс.
«Мы и дальше будем развивать это направление, потому что обязаны обеспечить эти семьи жильем. Конечно, рассматриваем вопросы, чтобы строительство шло и на селе», — сказал и.о. председателя — первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.
Александр Лукашенко считает, что многодетным семьям лучше жить в небольшом городе. «Это и государству нужно, и детям будет выгоднее», — сказал он.
Президент пояснил, что такая жилищная политика будет способствовать распределению рабочей силы по стране. «Все-таки это трое-пятеро детей, у некоторых даже больше», — добавил он.
Осенью прошлого года президент Беларуси поставил задачу за два года
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Во время поездки в Ветковский район Александр Лукашенко потребовал активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах и агрогородках.
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