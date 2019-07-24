ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это государству нужно». Президент считает, что многодетным семьям лучше жить в небольшом городе

25.07.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во время поездки в Ветковский район Александр Лукашенко потребовал активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах и агрогородках. сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В планах местных властей в этом году в регионе обеспечить жильем две тысячи многодетных семей. Всего их в области проживает около 5,7−5,8 тыс.

«Мы и дальше будем развивать это направление, потому что обязаны обеспечить эти семьи жильем. Конечно, рассматриваем вопросы, чтобы строительство шло и на селе», — сказал и.о. председателя — первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Александр Лукашенко считает, что многодетным семьям лучше жить в небольшом городе. «Это и государству нужно, и детям будет выгоднее», — сказал он.

Президент пояснил, что такая жилищная политика будет способствовать распределению рабочей силы по стране. «Все-таки это трое-пятеро детей, у некоторых даже больше», — добавил он.

Осенью прошлого года президент Беларуси поставил задачу за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей. Он поручил правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время поездки в Ветковский район Александр Лукашенко потребовал активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах и агрогородках.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 26 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика