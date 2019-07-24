«Это государству нужно». Президент считает, что многодетным семьям лучше жить в небольшом городе

Источник материала: Tut.by

Во время поездки в Ветковский район Александр Лукашенко потребовал активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах и агрогородках. сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В планах местных властей в этом году в регионе обеспечить жильем две тысячи многодетных семей. Всего их в области проживает около 5,7−5,8 тыс.

«Мы и дальше будем развивать это направление, потому что обязаны обеспечить эти семьи жильем. Конечно, рассматриваем вопросы, чтобы строительство шло и на селе», — сказал и.о. председателя — первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Александр Лукашенко считает, что многодетным семьям лучше жить в небольшом городе. «Это и государству нужно, и детям будет выгоднее», — сказал он.

Президент пояснил, что такая жилищная политика будет способствовать распределению рабочей силы по стране. «Все-таки это трое-пятеро детей, у некоторых даже больше», — добавил он.

Осенью прошлого года президент Беларуси поставил задачу за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей. Он поручил правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся.