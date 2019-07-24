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Вступил в силу закон об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси
25.07.2019 11:58 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в силу закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.
Документ официально опубликован на
В законе определены категории лиц, подлежащих освобождению от наказания. Речь идет о людях, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. "Это несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных", - уточнили в МВД.
Как сообщалось,
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в силу закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", сообщили БЕЛТА в...
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