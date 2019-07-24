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Работников сферы культуры будут стимулировать дополнительными выплатами

25.07.2019 11:40 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Работников сферы культуры будут стимулировать дополнительными выплатами
Фото из архива

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам сферы культуры будут доплачивать стимулирующие выплаты согласно постановлению Министерства культуры от 13 июня. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На основании указа Президента Беларуси от 18 января №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций" Министерство культуры установило тарифные разряды по должностям работников и стимулирующие выплаты - надбавки за специфику работы. Так, руководители и сотрудники театрально-зрелищных организаций и профессиональных коллективов со статусом национальный, академический или званием заслуженного получат надбавку в размере 10% базовой ставки. Молодые специалисты с высшим образованием, включенные в банки данных одаренной и талантливой молодежи, направленные на работу по распределению или перераспределению, в течение двух лет могут рассчитывать на 40%-ную надбавку. Остальные выпускники вузов и сузов, направленных по распределению в бюджетные организации сферы культуры, в течение двух лет будут получать 10%-ную надбавку.

Стимулирующие и компенсирующие выплаты будут производиться за сложность и напряженность исполняемых обязанностей, за высокие профессиональные и творческие достижения в труде. Так, сотрудникам Большого театра оперы и балета Беларуси полагается 40% от суммы их окладов, работникам Национальной библиотеки и Национального художественного музея - 25%, представителям Центра культуры "Витебск", Национального академического народного хора имени Г.И.Цитовича, Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки, драматических театров имени Якуба Коласа и Максима Горького, театра имени Янки Купалы, народного оркестра имени И.И.Жиновича, Белгосфилармонии, кинопрокатных и кинозрелищных организаций - 15%, работающим в театре юного зрителя и музыкальном театре - 10%.

Также устанавливаются надбавки педагогам за работу с детьми из неблагополучных семей, детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей, за участие в деятельности учебно-методических объединений, разработку научно-методического обеспечения, работу с одаренными и талантливыми обучающимися и т.д. в размере 60% базовой ставки. Также педагогам добавят по 5% от оклада. Доплата за работу в сельской местности в сфере культуры составит 20% базовой ставки.

Постановление вступит в силу 1 января 2020 года.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам сферы культуры будут доплачивать стимулирующие выплаты согласно постановлению Министерства культуры от 13 июня. Такая...
 
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