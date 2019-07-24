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Работников сферы культуры будут стимулировать дополнительными выплатами
25.07.2019 11:40 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам сферы культуры будут доплачивать стимулирующие выплаты согласно постановлению Министерства культуры от 13 июня. Такая информация размещена на
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Стимулирующие и компенсирующие выплаты будут производиться за сложность и напряженность исполняемых обязанностей, за высокие профессиональные и творческие достижения в труде. Так, сотрудникам Большого театра оперы и балета Беларуси полагается 40% от суммы их окладов, работникам Национальной библиотеки и Национального художественного музея - 25%, представителям Центра культуры "Витебск", Национального академического народного хора имени Г.И.Цитовича, Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки, драматических театров имени Якуба Коласа и Максима Горького, театра имени Янки Купалы, народного оркестра имени И.И.Жиновича, Белгосфилармонии, кинопрокатных и кинозрелищных организаций - 15%, работающим в театре юного зрителя и музыкальном театре - 10%.
Также устанавливаются надбавки педагогам за работу с детьми из неблагополучных семей, детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей, за участие в деятельности учебно-методических объединений, разработку научно-методического обеспечения, работу с одаренными и талантливыми обучающимися и т.д. в размере 60% базовой ставки. Также педагогам добавят по 5% от оклада. Доплата за работу в сельской местности в сфере культуры составит 20% базовой ставки.
Постановление вступит в силу 1 января 2020 года.-0-
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам сферы культуры будут доплачивать стимулирующие выплаты согласно постановлению Министерства культуры от 13 июня. Такая...
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