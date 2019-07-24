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В Гомеле жильцы дома получили повестку в суд за оставленный в подъезде детский велосипед

25.07.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семье из Гомеля пришла повестка с требованием явиться в суд. Оказалось, что на них составлен административный протокол за оставленный в подъезде детский трехколесный велосипед.


Фото носит иллюстративный характер

— Повестку бросили в почтовый ящик, мы достали ее и ничего не поняли. Супруга позвонила по указанному в ней номеру и узнала, что это за оставленную коляску (трехколесный велосипед с ручкой для родителя). Позже через дворника нам «вручили» протокол на подпись. А сегодня пришло sms: такого-то числа явиться в суд Новобелицкого района Гомеля в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс по ч.1ст.21.16 КоАП, — рассказывает Сергей.


Он говорит, что велосипед-коляску в подъезде они с женой оставляли редко — только когда возвращались с ребенком с прогулки, после чего всегда заносили в квартиру.

— Никто и никогда не говорил о том, что он кому-то мешает, работники домоуправления также никогда нам не делали замечаний на этот счет, — вспоминает мужчина.

В ЖЭУ-9 КРЖЭУП «Новобелицкое» прокомментировали ситуацию.

— Это милиция организовывает рейды с целью профилактики краж из подъездов и присылает материалы проверки к нам. Мы обязаны реагировать, поэтому составляем протоколы. Ведь если велосипеды стоят на лестничной площадке, то это загромождение мест общего пользования, поэтому жилец, который допустил это правонарушение, вызывается повесткой в суд. Как правило, штрафы за это не дают, люди отделываются предупреждениями, — заверили в ЖЭУ.

Три года назад похожая история произошла в Столбцах — там пять семей из новостройки по улице Мира также были приглашены в суд из-за оставленных в подъезде дома детских колясок и велосипедов.

По словам жителей, повестки они получили после визита сотрудника милиции, который интересовался, хранят ли жильцы что-нибудь в подъезде. Через неделю после визита милиционера из местного отдела капитального строительства пришло письмо. В нем говорилось, что жильцы совершили административное правонарушение (статья 21.16 КоАП РБ) Несколько семей оштрафовали на одну базовую величину (на то время штраф в эквиваленте составил 21 рубль). Жильцы не оспаривали штраф. Однако позже Минский областной суд отменил решение суда Столбцовского района. В постановлении областного суда говорилось, что детские велосипеды и коляски не загромождали лестничную площадку. Следовательно, правила пользования жилыми помещениями нарушены не были.

 
Теги: Гомель
 
 
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Семье из Гомеля пришла повестка с требоанием явиться в суд. Оказалось, что на них составлен административный протокол за оставленный в подъезде трехколесный...
 
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