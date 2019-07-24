В Речице шестерых бизнесменов освободили вместо приговора: в тот день вступили поправки в УК

Источник материала: Tut.by

19 июля суд Речицкого района вынес решение в отношении шестерых граждан. Их обвиняли по статьям о лже- и незаконном предпринимательстве, но в день оглашения эти статьи были исключены из Уголовного кодекса. В итоге фигурантов отпустили на свободу прямо в зале суда, сообщает пресс-служба Верховного суда.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, с 19 июля вступили в силу изменения в Уголовный кодекс . Отныне исключена уголовная ответственность за деяния, ранее предусмотренные статьями 224 (нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси), 232 (воспрепятствование законному предпринимательству), 234 (лжепредпринимательство), 244 (нарушение антимонопольного законодательства) и 249 (дискредитация деловой репутации конкурента).

Также частично декриминализировали незаконное предпринимательство по статье 233 УК. Сейчас уголовно не наказывают за предпринимательство, которое считается запрещенным или осуществляется без регистрации.

Как раз в Речице шестерых человек судили по статьям 233 и 234 Уголовного кодекса. Как следует из обвинения, главная фигурантка создала группу, в состав которой вошли еще пять человек. С декабря 2017 до середины октября 2018 года они, как указано в материалах дела, занимались предпринимательством без регистрации — покупали у субъектов хозяйствования в Литве овощи и фрукты (происхождения Италии, Испании, Греции и других) для дальнейшей поставки в Беларусь и перепродажи за наличные в адрес неустановленных лиц. Доход от этой деятельности оценивали в сумму на почти 960 тысяч рублей.

Плюс их же деятельность с января по середину мая 2018 года позволила заработать, по оценке стороны обвинения, не менее 252 тысячи долларов.

Однако учитывая изменения в Уголовном кодексе 19 июля всех шестерых суд освободил от уголовной ответственности. Как раз в день, когда они могли услышать приговор по статьям, которые предусматривали только одно наказание — лишение свободы (сроком от 2 до 10 лет).

«Освобождены на основании п. 10 ч.1 ст. 29 УК в связи со вступлением силу закона, устраняющего наказуемость деяния», — сообщает пресс-служба суда.

Производство в отношении фигурантов прекращено, и они освобождены из-под стражи прямо в зале суда. Хотя решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано всеми сторонами процесса.