Убеждал оформить карту покупок. Парень обманул 48 человек на 120 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего минчанина, который обвиняется в покушении на завладение имуществом в особо крупном размере, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Советского района.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Молодой человек представлялся банковским работником, который сотрудничает с правоохранительными органами и службами собственной безопасности различных финансовых учреждений. Объяснял, что банк, мол, тестирует свою систему безопасности, а его задача — проверка работы банковской системы при выдаче карт рассрочек платежей. Потенциальных жертв он убеждал оформить на себя такие карты с указанием вымышленных мест работы и сведений о заработной плате.

— Злоумышленник уверял, что никакой кредит на самом деле на них оформляться не будет и ответственности они не понесут, — это всего лишь проверка того, как работает банковская система, — рассказал заместитель прокурора Советского района Антон Загоровский. — Без справки о доходах им выдавали карты покупок на суммы от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, которые они отдавали мошеннику. А тот приобретал на них в магазинах бытовой техники дорогие товары, которые потом реализовывал за меньшую стоимость, получая наличность.

Иногда своим жертвам он выдавал «вознаграждение от банка», которое порой достигало 200 долларов. Разумеется, срабатывало сарафанное радио, и желающих поучаствовать в банковской проверке выстраивалась целая очередь.

Преступной схеме пришел конец, когда граждане стали получать смс-оповещения о необходимости внести платеж за рассрочку. Кто-то успевал блокировать карты, а кто-то поначалу даже не придал значения тому, что от их имени были совершены дорогостоящие покупки. Вскоре обманутые мошенником стали обращаться в милицию.

— Еще до того, как придумать такую схему, молодой человек трижды брал у знакомых в долг деньги на оплату пропуска занятий в учебном заведении или восстановление разбитой витрины в якобы принадлежащем ему баре. Общая сумма ущерба тогда составила более 5,3 тыс. рублей, — продолжает Загоровский. — После этого горожанин умудрился совершить еще и хулиганство — будучи в нетрезвом состоянии, повредил чужое имущество.

Должных выводов не сделал, а принялся обманывать граждан еще с большим размахом. По словам работника прокуратуры, злоумышленник обладал колоссальным даром убеждения. На своих жертв 20-летний мошенник производил впечатление интеллигентного и обеспеченного человека. Встречи с ними назначал в кафе, сам платил по счетам. К слову, у него всего лишь среднее образование, парень нигде не работал, а обеспечивал себе безбедную жизнь преступными способами.

— Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на завладение имуществом в особо крупном размере. Из 132 тыс. рублей ему удалось заполучить 120 тыс. — в некоторых случаях обратившимся в банк по каким-то причинам отказывали в выдаче карт, — говорит Загоровский. — Всего у него получилось ввести в заблуждение 48 человек, большинство из которых студенты.

В настоящее время молодой человек находится под стражей, свою вину признает частично. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.