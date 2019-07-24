Минобороны: новый «закон об отсрочках» коснется и поступивших в этом году - уже в осенний призыв

24 июля Александр Лукашенко подписал «закон об отсрочках», который вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Пока документ не опубликован. Самое главное нововведение — теперь отсрочка от воинской службы дается всего один раз, пока молодой человек учится в колледже или университете. Перед тем как продолжить образование, нужно будет сначала отслужить. А еще военкоматы смогут формировать свои списки невыездных из страны, если призывник, по их мнению, надлежащим образом получил повестку, а в военкомат не явился. Чего еще ждать от закона, на пресс-конференции в Минске рассказали представители Министерства обороны, Министерства образования и депутаты.
Что меняет «закон об отсрочках»?
Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.
Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.
Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.
Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.
Новый закон коснется тех, кто поступал в этом году?
Зачисление студентов в университеты на бюджет проходит до 28 июля, на платное отделение — до 6 августа. То есть вступительная кампания заканчивается до вступления в силу нового закона.
Однако консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВО РБ Андрей Мурашов пояснил, что действие закона будет распространяться и на тех, кто поступил в этом году, в том числе и на магистрантов.
В каждом случае призывная комиссия будет принимать решение индивидуально. Осенний призыв — до 30 ноября. То есть поступившего в вуз студента, который ранее имел отсрочку (например, окончил техникум), могут призвать на службу в армию после того, как он месяц проучился.
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович заверил, что такие призывники смогут взять отпуск для прохождения военной службы (на него могут рассчитывать первокурсники, которые не имеют права на академический отпуск) и потом вернуться на учебу, за ними сохранят место в университете.