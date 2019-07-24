Минобороны: новый «закон об отсрочках» коснется и поступивших в этом году - уже в осенний призыв

Источник материала: Tut.by

24 июля Александр Лукашенко подписал «закон об отсрочках», который вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Пока документ не опубликован. Самое главное нововведение — теперь отсрочка от воинской службы дается всего один раз, пока молодой человек учится в колледже или университете. Перед тем как продолжить образование, нужно будет сначала отслужить. А еще военкоматы смогут формировать свои списки невыездных из страны, если призывник, по их мнению, надлежащим образом получил повестку, а в военкомат не явился. Чего еще ждать от закона, на пресс-конференции в Минске рассказали представители Министерства обороны, Министерства образования и депутаты.

Новый закон коснется тех, кто поступал в этом году?

Зачисление студентов в университеты на бюджет проходит до 28 июля, на платное отделение — до 6 августа. То есть вступительная кампания заканчивается до вступления в силу нового закона.

Однако консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВО РБ Андрей Мурашов пояснил, что действие закона будет распространяться и на тех, кто поступил в этом году, в том числе и на магистрантов.

В каждом случае призывная комиссия будет принимать решение индивидуально. Осенний призыв — до 30 ноября. То есть поступившего в вуз студента, который ранее имел отсрочку (например, окончил техникум), могут призвать на службу в армию после того, как он месяц проучился.

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович заверил, что такие призывники смогут взять отпуск для прохождения военной службы (на него могут рассчитывать первокурсники, которые не имеют права на академический отпуск) и потом вернуться на учебу, за ними сохранят место в университете.

(Обновляется.)