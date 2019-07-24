ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые остановки установят в Бресте

25.07.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Партизанском проспекте появилась новая остановка, сообщает Брестский горисполком. Ожидается, что вскоре остановочные пункты нового образца заменят старые на других улицах города.


Фото: Брестский горисполком

Одна из особенностей объекта — это схемы с указанием направления движения общественного транспорта на следующем перекрестке.

«Это составная часть нового единого дизайн-кода для Бреста. Предварительно мы изучали лучший опыт других городов, наработки известных дизайнеров. Мы уже разработали единые вывески на домах для центра и спальных районов, чтобы людям было легче ориентироваться. Мы создали жилой район с оригинальным дизайном на юго-востоке Бреста. Работаем над туристической инфраструктурой, чтобы гостям города было удобно находить достопримечательности города», — сообщил главный архитектор Бреста Николай Власюк.


Сейчас новые остановки устанавливаются на проспекте Машерова, Бульваре космонавтов. В дальнейшем они заменят старые на всех знаковых улицах города.

Новые остановочные пункты появляются без расходования бюджетных средств, заверили в горисполкоме. Обязательства по переходу со старого дизайна на новый берут на себя владельцы торговых объектов, которые работают на остановках. Объекты будут оборудованы видеонаблюдением.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из особенностей объекта - это схемы с указанием направления движения общественного транспорта на следующем перекрестке.
 
Новости дня
Новости общества
 
Чистоту воздуха под Могилевом возле свободной экономической зоны начнут контролировать в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика