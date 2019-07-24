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Новые остановки установят в Бресте
25.07.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Партизанском проспекте появилась новая остановка,
Одна из особенностей объекта — это схемы с указанием направления движения общественного транспорта на следующем перекрестке.
«Это составная часть нового единого дизайн-кода для Бреста. Предварительно мы изучали лучший опыт других городов, наработки известных дизайнеров. Мы уже разработали единые вывески на домах для центра и спальных районов, чтобы людям было легче ориентироваться. Мы создали жилой район с оригинальным дизайном на юго-востоке Бреста. Работаем над туристической инфраструктурой, чтобы гостям города было удобно находить достопримечательности города», — сообщил главный архитектор Бреста Николай Власюк.
Сейчас новые остановки устанавливаются на проспекте Машерова, Бульваре космонавтов. В дальнейшем они заменят старые на всех знаковых улицах города.
Новые остановочные пункты появляются без расходования бюджетных средств, заверили в горисполкоме. Обязательства по переходу со старого дизайна на новый берут на себя владельцы торговых объектов, которые работают на остановках. Объекты будут оборудованы видеонаблюдением.
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Одна из особенностей объекта - это схемы с указанием направления движения общественного транспорта на следующем перекрестке.
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