Новые остановки установят в Бресте

Источник материала: Tut.by

На Партизанском проспекте появилась новая остановка, сообщает Брестский горисполком. Ожидается, что вскоре остановочные пункты нового образца заменят старые на других улицах города.



Фото: Брестский горисполком

Одна из особенностей объекта — это схемы с указанием направления движения общественного транспорта на следующем перекрестке.

«Это составная часть нового единого дизайн-кода для Бреста. Предварительно мы изучали лучший опыт других городов, наработки известных дизайнеров. Мы уже разработали единые вывески на домах для центра и спальных районов, чтобы людям было легче ориентироваться. Мы создали жилой район с оригинальным дизайном на юго-востоке Бреста. Работаем над туристической инфраструктурой, чтобы гостям города было удобно находить достопримечательности города», — сообщил главный архитектор Бреста Николай Власюк.





Сейчас новые остановки устанавливаются на проспекте Машерова, Бульваре космонавтов. В дальнейшем они заменят старые на всех знаковых улицах города.

Новые остановочные пункты появляются без расходования бюджетных средств, заверили в горисполкоме. Обязательства по переходу со старого дизайна на новый берут на себя владельцы торговых объектов, которые работают на остановках. Объекты будут оборудованы видеонаблюдением.