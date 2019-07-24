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Чистоту воздуха под Могилевом возле свободной экономической зоны начнут контролировать в 2020 году
25.07.2019 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Система мониторинга атмосферного воздуха в районе участка № 4 СЭЗ Могилева начнет работать в апреле 2020 года, рассказал начальник филиала «Могилевоблгидромет» Николай Костусев. Внедрение проекта в полном объеме запланировано на 2019−2021 годы, если он пройдет экспертизу и будет одобрен на всех уровнях,
О создании единой лаборатории контроля предприятий свободной экономической зоны под Могилевом в районе поселка Вейно и соседних деревень
После этого, в марте 2019 года, на завод «Омск Карбон Могилев»
— Это и правда была сажа. Но не наша, — рассказывал журналистам о ноябрьском выбросе генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев. — Что касается превышения норматива содержания твердых частиц на одном из источников, то оно тоже было, хотя его не должно было быть в связи с циклом производства. Мы долго разбирались, почему так произошло. Разобрались, но это, скорее, наше внутреннее дело.
Руководство завода рассказывало и показывало, почему производство не будет вредить экологии. Приводило в пример завод «Омстехуглерод», директор по производству которого Сергей Сидоров во время видеоконференции сказал, что за 75 лет работы завод ни разу не останавливался из-за аварийных ситуаций. При этом система безопасности срабатывает автоматически.
Что касается предложения по установке на границе территории СЭЗ
Начальник филиала «Могилевоблгидромет» Николай Костусев рассказал, что оборудование с сенсорными датчиками для системы мониторинга воздуха в районе СЭЗ закупят и установят в точках работы предприятий и на территориях санитарно-защитных зон и населенных пунктов. Оно позволит круглосуточно мониторить загрязнения атмосферного воздуха и контролировать ситуацию в режиме онлайн. Делать это будут специалисты «Могилевоблгидромета».
— Если сенсорные датчики зафиксируют превышение нормативов загрязняющих веществ в воздухе, оперативно по данному факту будут информироваться государственные органы, осуществляющие контрольную деятельность. Их лаборатории выедут именно на то место, датчик которого зафиксировал превышение предельно-допустимой концентрации, для осуществления повторных замеров, на основании которых и будут приниматься меры в рамках существующего правового поля, — отметил Николай Костусев.
По его мнению, эта система позволит усовершенствовать экологическую обстановку на территории СЭЗ. К тому же она позволит жителям ближайших населенных пунктов быть в курсе состоянии атмосферного воздуха.
Николай Костусев также рассказал о поручении министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси «Белгидромету» обратиться в «Росгидромет» с просьбой предоставить методику по определению технического углерода в атмосферном воздухе. В настоящее время методика получена и внесена в реестр Беларуси. В рамках реализации этого проекта «Могилевоблгидромет» закупает оборудование и химреактивы, чтобы быть готовым к концу текущего года приступить к определению углерода черного в точках его контроля, в том числе в районе Новоселок и улицы Перекопской Могилева с учетом розы ветров.
В настоящее время строительная готовность ИООО «Омск Карбон Могилев» составляет 75%. Пробный запуск пройдет в октябре-ноябре 2019 года.
— Ввод в эксплуатацию производственной линии намечен на четвертый квартал 2019-го. В рамках экологических мероприятий на площадке предприятия на дымовой трубе завершаются изоляционные работы на отметках, на которых будет осуществлена установка первичных датчиков автоматизированной системы контроля выбросов. Уже заключен контракт с подрядчиком, который проведет монтажные и пуско-наладочные работы данной системы. Ее запуск в работу и будет выполнением главного требования министерства природных ресурсов при выдаче экологического заключения проектной документации. Установленное оборудование даст возможность контролировать, архивировать и передавать необходимую информацию по выбросам в атмосферу, — рассказал генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев.
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Тут устанавливают систему мониторинга, о которой говорила прокуратура области.
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