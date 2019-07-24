Чистоту воздуха под Могилевом возле свободной экономической зоны начнут контролировать в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Система мониторинга атмосферного воздуха в районе участка № 4 СЭЗ Могилева начнет работать в апреле 2020 года, рассказал начальник филиала «Могилевоблгидромет» Николай Костусев. Внедрение проекта в полном объеме запланировано на 2019−2021 годы, если он пройдет экспертизу и будет одобрен на всех уровнях, пишет Mogilevnews.by.





О создании единой лаборатории контроля предприятий свободной экономической зоны под Могилевом в районе поселка Вейно и соседних деревень заговорила прокуратура Могилевской области. Ведомство проводило проверку по коллективному обращению жителей Могилевского района: они пожаловались на выброс «сажи» предприятием «Омск Карбон Могилев», которое строят рядом с границей Могилева на территории свободной экономической зоны. Люди требовали прекратить строительство и закрыть производство.

Выброс твердых частиц — деревенские просто называют это «сажей» — произошел в ночь на 18 ноября. Говорят, «накрыло» поселок Вейно — местные вспоминают, что даже плитка возле церкви была черной. Люди тут же сообщили в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Его председатель Николай Дедков подтвердил, что на место тут же выехали специалисты, сделали замеры. Но черного снега, как утверждают местные жители, по его словам, не было. Как и повышения уровня загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и территории проживания людей. Зато превышение норматива содержания твердых частиц выявили на одном из источников предприятия: 690,17 мг/м3 при норме 17,01 мг/м3. При этом, говорит Дедков, назвать это превышением нормы по закону можно лишь в том случае, если нарушения будут зафиксированы при повторном замере в течение 30 суток. А производство после выброса приостановили планово .

После этого, в марте 2019 года, на завод «Омск Карбон Могилев» пригласили журналистов — впервые за 5 лет с момента начала строительства. Руководство завода было обеспокоено тем, как настроены местные жители по отношению к производству, и решило рассказать, как все будет работать, показать отличия между сажей и техническим углеродом.

— Это и правда была сажа. Но не наша, — рассказывал журналистам о ноябрьском выбросе генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев. — Что касается превышения норматива содержания твердых частиц на одном из источников, то оно тоже было, хотя его не должно было быть в связи с циклом производства. Мы долго разбирались, почему так произошло. Разобрались, но это, скорее, наше внутреннее дело.



Генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Руководство завода рассказывало и показывало, почему производство не будет вредить экологии. Приводило в пример завод «Омстехуглерод», директор по производству которого Сергей Сидоров во время видеоконференции сказал, что за 75 лет работы завод ни разу не останавливался из-за аварийных ситуаций. При этом система безопасности срабатывает автоматически.

Что касается предложения по установке на границе территории СЭЗ стационарной единой лаборатории контроля всей промзоны под Могилевом, то «Омск Карбон Могилев» первым согласился стать долевым участником проекта, сказал Игизбаев.

Начальник филиала «Могилевоблгидромет» Николай Костусев рассказал, что оборудование с сенсорными датчиками для системы мониторинга воздуха в районе СЭЗ закупят и установят в точках работы предприятий и на территориях санитарно-защитных зон и населенных пунктов. Оно позволит круглосуточно мониторить загрязнения атмосферного воздуха и контролировать ситуацию в режиме онлайн. Делать это будут специалисты «Могилевоблгидромета».

— Если сенсорные датчики зафиксируют превышение нормативов загрязняющих веществ в воздухе, оперативно по данному факту будут информироваться государственные органы, осуществляющие контрольную деятельность. Их лаборатории выедут именно на то место, датчик которого зафиксировал превышение предельно-допустимой концентрации, для осуществления повторных замеров, на основании которых и будут приниматься меры в рамках существующего правового поля, — отметил Николай Костусев.

По его мнению, эта система позволит усовершенствовать экологическую обстановку на территории СЭЗ. К тому же она позволит жителям ближайших населенных пунктов быть в курсе состоянии атмосферного воздуха.

Николай Костусев также рассказал о поручении министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси «Белгидромету» обратиться в «Росгидромет» с просьбой предоставить методику по определению технического углерода в атмосферном воздухе. В настоящее время методика получена и внесена в реестр Беларуси. В рамках реализации этого проекта «Могилевоблгидромет» закупает оборудование и химреактивы, чтобы быть готовым к концу текущего года приступить к определению углерода черного в точках его контроля, в том числе в районе Новоселок и улицы Перекопской Могилева с учетом розы ветров.





В настоящее время строительная готовность ИООО «Омск Карбон Могилев» составляет 75%. Пробный запуск пройдет в октябре-ноябре 2019 года.

— Ввод в эксплуатацию производственной линии намечен на четвертый квартал 2019-го. В рамках экологических мероприятий на площадке предприятия на дымовой трубе завершаются изоляционные работы на отметках, на которых будет осуществлена установка первичных датчиков автоматизированной системы контроля выбросов. Уже заключен контракт с подрядчиком, который проведет монтажные и пуско-наладочные работы данной системы. Ее запуск в работу и будет выполнением главного требования министерства природных ресурсов при выдаче экологического заключения проектной документации. Установленное оборудование даст возможность контролировать, архивировать и передавать необходимую информацию по выбросам в атмосферу, — рассказал генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев.