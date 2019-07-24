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До 30 градусов жары ожидается в Беларуси в выходные

25.07.2019 13:30 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

До 30 градусов жары ожидается в Беларуси в выходные
Фото из архива

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода и жара до 30 градусов ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси удерживается неустойчивая погода с температурным фоном, близким к климатической норме. В последний день рабочей недели не обойдется без дождей. Но в предстоящие выходные дни температурный фон повысится, осадков будет немного", - отметили в Белгидромете.

В пятницу, 26 июля, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла, днем - 21-26 градусов.

В субботу, 27 июля, погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18, днем - 23-28 градусов.

В воскресенье, 28 июля, территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днем - 24-30 градусов.

В понедельник, 29 июля, будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-восточной части страны, где скажется влияние атмосферного фронта, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем в основном будет 26-32 градуса, лишь по северо-востоку страны за фронтом будет плюс 23-25 градусов.

Во вторник, 30 июля, за атмосферным фронтом на территорию республики начнет распространяться прохладная воздушная масса с северных широт, похолодает, температура воздуха в северных и центральных районах составит ночью плюс 7-14, днем - 15-22 градуса. По югу страны ночью будет 15-20 градусов тепла, днем - 23-29 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди.-0-

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Теги: Минск
 
 
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода и жара до 30 градусов ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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