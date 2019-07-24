|
ФПБ прорабатывает вопросы дистанционного труда белорусов
25.07.2019 13:34 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси прорабатывает вопросы дистанционного труда, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, комментируя
"Есть такая форма занятости, как дистанционная. Этого понятия раньше не было. И это открывает возможности для того, чтобы мы могли нарабатывать практику, как защитить людей, которые живут в Беларуси, но работают на находящегося далеко за пределами страны нанимателя. Мы договорились с Парком высоких технологий провести в сентябре расширенную рабочую встречу, чтобы обсудить эти вопросы", - рассказал Михаил Орда.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси прорабатывает вопросы дистанционного труда, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)