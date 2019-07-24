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ФПБ прорабатывает вопросы дистанционного труда белорусов

25.07.2019 13:34 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси прорабатывает вопросы дистанционного труда, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, комментируя новации Трудового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть такая форма занятости, как дистанционная. Этого понятия раньше не было. И это открывает возможности для того, чтобы мы могли нарабатывать практику, как защитить людей, которые живут в Беларуси, но работают на находящегося далеко за пределами страны нанимателя. Мы договорились с Парком высоких технологий провести в сентябре расширенную рабочую встречу, чтобы обсудить эти вопросы", - рассказал Михаил Орда.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси прорабатывает вопросы дистанционного труда, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда,...
 
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