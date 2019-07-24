ФПБ прорабатывает вопросы дистанционного труда белорусов

Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси прорабатывает вопросы дистанционного труда, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, комментируя новации Трудового кодекса , передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть такая форма занятости, как дистанционная. Этого понятия раньше не было. И это открывает возможности для того, чтобы мы могли нарабатывать практику, как защитить людей, которые живут в Беларуси, но работают на находящегося далеко за пределами страны нанимателя. Мы договорились с Парком высоких технологий провести в сентябре расширенную рабочую встречу, чтобы обсудить эти вопросы", - рассказал Михаил Орда.

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