БелЖД: Движение на железной дороге между Оршей и Витебском восстановят в течение суток

Источник материала: Tut.by

Движение между Оршей и Витебском, где 24 июля произошло крушение грузового поезда , обещают восстановить в течение ближайших суток, сообщает Беларусь 1. Сейчас на аварийном участке работают краны и другая техника для подъема цистерн, сошедших с рельсов.





— Ущерба серьезного нет, есть задержка только в движении. Цистерны, хотя и со сходами, некоторые с опрокидыванием — ремонтопригодные. Все будут восстановлены, потери груза также нет. Активное содействие оказывают владельцы груза. В ближайшее время газ перекачают в годные цистерны. Возможно, понадобятся две цистерны, — сообщил замначальника Белорусской железной дороги Владимир Балахонов.

Над причинами ЧП сейчас работает специально созданная комиссия. В БелЖД пока что не называют даже предварительные версии. Куда шел грузовой поезд, кому принадлежали сошедшие с рельсов цистерны, не сообщается.

Параллельно идет расследование еще одного инцидента на железной дороге: 15 июля на перегоне Крупки — Приямино с рельсов сошло семь вагонов грузового поезда Орша — Минск. По словам Владимира Балахонова, эти случаи, скорее всего, будут объединены.

В Следственном комитете сообщили , что в 18.14 в среду, 24 июля, произошла сработка тормозов грузового поезда. Следователи изымают техническую документацию и документацию по проведенному обслуживанию на данном участке железной дороги. Проверку проводит следственное управление УСК по Витебской области.

Прокуратура Витебской области назвала две возможные причины схода с рельс цистерн с газом, пишут «Витебские вести».

— Транспортный прокурор включен в специальную комиссию по ликвидации и расследованию причин аварии, — сообщил прокурор области Вадим Сущинский. — По его информации, с рельсов сошли 13 вагонов с газом (МЧС информирует о 15 вагонах, разница в их числе связана с методикой подсчетов). Будем выяснять причины ЧП, но осмотр места происшествия пока затруднен из-за утечки газа в одном из вагонов. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по данному факту. Речь идет о большом материальном ущербе: разрушены вагоны, изменено движение поездов, не получена прибыль и т.д.

По словам прокурора области, пока рассматриваются две причины инцидента: неисправность подвижного состава или железнодорожного полотна.

— Известно, что до аварии по путям поезда проходили нормально, — проинформировал Валентин Сущинский. — Нужно выяснить, есть ли у владельцев сошедших с рельсов цистерн база для ремонта подвижного состава. Тогда можно будет делать выводы.

Напомним, авария случилась вечером 24 июля с грузовым поездом Витебск — Минск № 2029 на перегоне Замосточье — Богушевская возле деревни Савченки Витебского района. Это примерно в 15 км от Витебска. В составе было 68 вагонов, в том числе 39 цистерн со сжиженным газом. 15 из них сошли с рельсов. Утечку пропана обнаружили в одной из 15 сошедших с рельсов цистерн. Чтобы не допустить взрыв, спасатели создали вокруг места утечки специальную пенную подушку, наложили бандаж. К 8 часам утра 25 июля утечку ликвидировали. 64 жителей двух ближайших садоводческих товариществ эвакуировали. Пункт временного размещения организовали в деревне Сосновка. Однако размещение в нем никому не потребовалось, информирует МЧС. Часть людей выехала с дач в город на своих машинах. На станции Богушевск вечером 24 июля находились два дизельных поезда. Их пассажиров — 442 человека — автобусами доставили в Полоцк и Витебск в сопровождении ГАИ и скорой. Движение поездов на поврежденном участке дороги остановлено, составы идут в объезд. Как сообщает информагентство smolensk-i.ru, смоленские диспетчеры оказали белорусским коллегам помощь, чтобы поезда прошли по участку в Смоленской области с минимальными потерями времени по графику. Так, через Смоленск перенаправили пассажирские поезда Брест — Санкт-Петербург и Гомель — Санкт-Петербург.