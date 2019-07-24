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БелЖД: Движение на железной дороге между Оршей и Витебском восстановят в течение суток
25.07.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Движение между Оршей и Витебском, где 24 июля произошло
— Ущерба серьезного нет, есть задержка только в движении. Цистерны, хотя и со сходами, некоторые с опрокидыванием — ремонтопригодные. Все будут восстановлены, потери груза также нет. Активное содействие оказывают владельцы груза. В ближайшее время газ перекачают в годные цистерны. Возможно, понадобятся две цистерны, — сообщил замначальника Белорусской железной дороги Владимир Балахонов.
Над причинами ЧП сейчас работает специально созданная комиссия. В БелЖД пока что не называют даже предварительные версии. Куда шел грузовой поезд, кому принадлежали сошедшие с рельсов цистерны, не сообщается.
Параллельно идет расследование еще одного инцидента на железной дороге: 15 июля на перегоне Крупки — Приямино с рельсов сошло семь вагонов грузового поезда Орша — Минск. По словам Владимира Балахонова, эти случаи, скорее всего, будут объединены.
В Следственном комитете
Прокуратура Витебской области назвала две возможные причины схода с рельс цистерн с газом,
— Транспортный прокурор включен в специальную комиссию по ликвидации и расследованию причин аварии, — сообщил прокурор области Вадим Сущинский. — По его информации, с рельсов сошли 13 вагонов с газом (МЧС информирует о 15 вагонах, разница в их числе связана с методикой подсчетов). Будем выяснять причины ЧП, но осмотр места происшествия пока затруднен из-за утечки газа в одном из вагонов. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по данному факту. Речь идет о большом материальном ущербе: разрушены вагоны, изменено движение поездов, не получена прибыль и т.д.
По словам прокурора области, пока рассматриваются две причины инцидента: неисправность подвижного состава или железнодорожного полотна.
— Известно, что до аварии по путям поезда проходили нормально, — проинформировал Валентин Сущинский. — Нужно выяснить, есть ли у владельцев сошедших с рельсов цистерн база для ремонта подвижного состава. Тогда можно будет делать выводы.
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Все сошедшие с рельсов цистерны будут восстановлены, потери груза так же нет, заявляют в БЖД.
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