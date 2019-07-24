Источник материала: Газета Авангард





Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Об этом глава государства заявил при посещении производственного цеха «Новоселки» птицефабрики предприятия «Белоруснефть-Особино» во время рабочей поездки в Ветковский район, передает корреспондент БЕЛТА.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», — сказал Президент. Александр Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом. «Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», — подчеркнул глава государства.

Президент подробно ознакомился с результатами социально-экономического развития Гомельской области и Ветковского района, а также с перспективами развития предприятия «Белоруснефть-Особино». Оно является одним из валообразующих хозяйств в области по производству птицы, занимается выращиванием зерна и рапса и работает по принципу завершенного цикла. Александр Лукашенко ознакомился с работой одной из производственных площадок в Ветковском районе. Предприятие имеет еще две площадки, основная из которых расположена в Буда-Кошелевском районе.





За январь-май 2019 года выручка от реализации продукции составила Br55,2 млн, чистая прибыль — Br11,5 млн. На предприятии занято почти 2,3 тыс. работников, среднемесячная зарплата достигает почти Br710. Успешному развитию дочернего предприятия в значительной мере способствует принадлежность к «Белоруснефти». Оно является полноправным членом производственной команды. В планах на ближайшее время строительство нового цеха углубленной переработки мяса и развитие сети сбыта. -0-