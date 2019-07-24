Какой символ белорусам ближе: трасянка или Франциск Скорина? Выбирайте!

• Смешанный белорусско-русский язык, результат коммуникации белорусскоязычного сельского населения с русскоговорящим городом

• Большинство исследователей считают ее разновидностью белорусского языка, некоторые даже шутят, что это «третий государственный язык»

• Именно на трасянку переведен «Ревизор» Гоголя, который сегодня идет с аншлагом в Купаловском театре

• Некоторые считают, что владеют трансянкой только те, у кого мова — в генах