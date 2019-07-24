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Какой символ белорусам ближе: трасянка или Франциск Скорина? Выбирайте!

25.07.2019 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родные игры

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. Вчера Петр Машеров и Великое Княжество Литовское установили рекорд — больше 10 тысяч проголосовавших. Сегодня выбор между Франциском Скориной и трасянкой. Играйте!


Трасянка

• Смешанный белорусско-русский язык, результат коммуникации белорусскоязычного сельского населения с русскоговорящим городом

• Большинство исследователей считают ее разновидностью белорусского языка, некоторые даже шутят, что это «третий государственный язык»

• Именно на трасянку переведен «Ревизор» Гоголя, который сегодня идет с аншлагом в Купаловском театре

• Некоторые считают, что владеют трансянкой только те, у кого мова — в генах


Франциск Скорина

• Основатель восточнославянского книгопечатания, гуманист, ученый, доктор медицины, переводчик-полиглот, культурный деятель эпохи Возрождения

• Приблизил Библию «посполитым» людям, переведя ее на старобеларусский язык, и начал использование прогрессивной технологии книгопечатания

• Скорина перенес книгопечатание на восток Европы, на родину

• Его именем был назван главный проспект страны, который раньше носил имена Ленина и Сталина

Опрос

Трасянка VS Франциск Скорина

324 голоса

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Всего пар 15. Вчера Петр Машеров и Великое Княжество Литовское установили рекорд - больше 10 тысяч проголосовавших. Сегодня выбор между Франциском Скориной и...
 
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