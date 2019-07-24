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Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание
25.07.2019 14:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.
Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре подвергся нападению вчера вечером, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе. Его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего покончил жизнь самоубийством.
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал...
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