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Уважаемые любители бани! Открываем опрос на сайте «Полымя» специально для вас

25.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Уважаемые любители бани! Открываем опрос на сайте «Полымя» специально для вас

1. Вы посещаете бани общего пользования?

Уважаемые любители бани! Открываем опрос на сайте «Полымя» специально для вас Загрузка ...

2. Какая баня Вам по душе? Выберите 2 варианта.

просмотреть результаты

Уважаемые любители бани! Открываем опрос на сайте «Полымя» специально для вас Загрузка ...

3. Ваша оценка качества предоставляемых услуг.

просмотреть результаты

Уважаемые любители бани! Открываем опрос на сайте «Полымя» специально для вас Загрузка ...

4. Что самое важное и нужное в бане? Выберите 2 варианта.

просмотреть результаты

Уважаемые любители бани! Открываем опрос на сайте «Полымя» специально для вас Загрузка ...

Уважаемые любители бани! Открываем опрос на сайте «Полымя» специально для вас

 
 
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