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Начальник ПАСП в агрогородке Еремичи Иван Купрас несет службу с 1996 года

25.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Начальник ПАСП в агрогородке Еремичи Иван Купрас несет службу с 1996 года

Сегодня, как и раньше, пожарные первыми приходят на помощь и достойно выполняют свое благородное дело – спасают людей, попавших в беду, рискуя собственными жизнями, а порой и отдавая их. О своем пожарном опыте и о секретах успешной службы рассказал начальник пожарного аварийно-спасательного поста в агрогородке Еремичи Иван Купрас.

— Иван Николаевич, давайте начнем с самого начала. Как вы стали пожарным?

— Закончил Гродненский сельхозинститут, затем на год в армию во внутренние войска. После армии хотел пойти в милицию, потом на таможню, но оказался спасателем МЧС. Сразу был назначен на должность командира отделения, но в связи с открытием поста в Еремичах стал начальником ПАСП-11 в Еремичах. Как сейчас помню, заехали мы туда 7 ноября 1995 года. И вот с 1996 года началась моя служба. Работал, получил звание прапорщика. В подчинении у меня семь человек. Я отвечаю за весь личный состав, за технику, за отчетность.

— Какие рабочие моменты запомнилось больше всего?

— Расскажу о серьезных пожарах. Горела конюшня в Лядках. Мы приезжаем, все в огне и кони бегут. Страшно… Пожар в Красном. Загорелось сенохранилище. Помню, «размотали» всю машину, а это около 500 метров рукавов. От дамбы и до фермы – все было в рукавах. Но если все организовать бесперебойно, то вода такие расстояния преодолевает быстро.

— Что для вас пожарная служба?

— Это в первую очередь дисциплина, ответственность за остальных, за своих подчиненных. Поэтому важно себя дисциплинировать в плане привычек, отношения к жизни. Показывать пример везде. Даже в семейных отношениях. Ведь со временем служебные привычки плавно переходят в твою повседневную жизнь. И уже не можешь не помочь, например, открыть дверь пожилому человеку, проходя мимо, поднести молодой маме коляску. Появляется тот же режим дня, дисциплинированность не только самого спасателя, но и членов его семьи.

— Часто можно услышать, что спасатели – это одна большая семья. Правда ли это?

— Представьте, мы вместе проводим треть своей жизни. Вместе едим, вместе отдыхаем, телевизор смотрим, спим. Конечно, как и на любой работе, нам не избежать конфликтов. Но они быстро сглаживаются, потому что приезжаешь на пожар и знаешь: за тобой или перед тобой кто-то идет, всегда чувство поддержки, всегда знаешь, что есть опора. Да и нормативы наши рассчитаны так, что один ты ничего не сделаешь, даже ту же лестницу не поднимешь.

— Расскажите молодому поколению пожарных, которые совсем недавно обрели статус женатых либо только собираются жениться, как же избежать недопонимания в семье, касающегося работы. Ведь пожарный – это зачастую и праздники вне дома, и рабочий день ненормированный.

— Это дело привычки. Главное — сразу дать понять, что у тебя за профессия. Но трудно только с самого начала. Теперь уже по сигналу тревоги жена знает, что мне нужно брать с собой и где это лежит. А вообще, изначально надо жен хороших выбирать (улыбается). Чтобы интересы пересекались по жизни – это важно. Жены должны понимать специфику нашей работы. Конечно, дома ты принадлежишь семье, а на работе – государству. Но в нашем случае ты и дома находишься на работе.

— Как вы оцениваете работу своего коллектива, поста?

— Думаю, я, да и все ребята Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, на своем месте. Случайных людей у нас нет. Все мы пожарные по призванию. Поэтому с праздником всех нас!

Подготовила Елизавета МУТИЛОВИЧ

 
 
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