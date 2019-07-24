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Работник Кореличского РОЧС Дмитрий Ракач стал лучшим водителем Гродненской области

25.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Работник Кореличского РОЧС Дмитрий Ракач стал лучшим водителем Гродненской области

Характерными чертами спасателя были и остаются преданность служебному долгу и стремление помочь оказавшимся в беде. И это для большинства сотрудников стало не просто обязанностью, а образом жизни. Дмитрий Ракач – лучший водитель Гродненской области, один из тех, благодаря кому помощь действительно поступает в любую секунду.

Сначала парень работал обычным крановщиком, но хотелось адреналина, драйва. Дмитрию повезло: в Кореличском районном отделе по чрезвычайным ситуациям работал его брат, который и предложил сменить сферу деятельности. И перейдя в сферу, которая дарит и драйв, и адреналин, Новый 2014 год 23-летний Дмитрий встречал спасателем. Теперь в обязанности молодого водителя входит одна из самых ответственных задач: быстро и точно по адресу доставить личный состав.

— Это не сложно, — признается Дмитрий. — Все зависит от того, с какого возраста сел за руль.

Дмитрий по праву может считаться водителем с двадцатилетним стажем. Уже в десять лет отец начал учить сына технике вождения.

Недавно в областном конкурсе «Лучшая смена» Дмитрий стал лучшим водителем и привез домой первое место.

— Я и лучшим водителем-спасателем был, — улыбается Дмитрий. — Участвую в этом конкурсе уже четвертый год. Начальник отдела всегда говорит: «Поедет Дмитрий Ракач». Он знает, что не подведу.

Спрашиваю мнение самого Дмитрия, почему, на его взгляд, конкурсное «золото» его. Ведь самый строгий член жюри – это всегда ты сам. Парень отвечает не задумываясь: «Стремление быть лучшим». Несмотря на то, что цель достигнута, останавливаться на ней – это точно не про Дмитрия. Спрашиваю, что дальше, какая следующая задача. Молодой водитель улыбается, но не говорит: не принято.

— Хочу поблагодарить майора Киселя Александра Леонидовича за то, что взял на работу, а также всех ребят, которые понимают, подставляют плечо, помогают в службе. И с праздником! — подытоживает Дмитрий.

Подготовила Елизавета МУТИЛОВИЧ

 
 
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Характерными чертами спасателя были и остаются преданность служебному долгу и стремление помочь оказавшимся в беде. И это для большинства сотрудников
 
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