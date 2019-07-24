Начальник Кореличского РОЧС Денис Стодольник рассказал о том, что такое быть пожарным

Источник материала: Полымя





Тот, кто выбирает для себя профессию спасателя-пожарного, осознанно рискует жизнью ради каждого из нас. Храбрость и отвагу пожарных мы воспринимаем как должное и всегда уверены: если попал в беду, первыми на помощь придут работники МЧС. Наверное, потому и принято о работе спасателя говорить и писать с уважением и благодарностью. Зачастую для тех, кто никогда не сталкивался с их работой, это дежурные слова о героизме, чести, подвиге. Но если хоть раз увидеть лица ребят, которые только что вернулись с пожара, если почувствовать терпкий запах гари от боевой одежды и оплавленных касок, понимаешь – иначе рассказать о них нельзя. Это те, кто в мирное время выбрал путь сражения с одной из самых свирепых стихий, – огнем.

В жизни представителей многих профессий бывают даты, которые не просто фиксируют то или иное событие, но и становятся точкой отсчета больших и славных дат, зарождением целой отрасли, без которой невозможно представить современную жизнь. Такой датой для белорусских спасателей является 25 июля. Именно в этот день в 1853 году Минское губернское правление и Минская городская дума, рассмотрев вопрос «О создании пожарной части в г. Минске», утвердила смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека.

В преддверии Дня пожарной службы начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Денис Стодольник рассказал о том, что такое быть пожарным.

— Быть пожарным – это прийти на помощь в любую минуту в буквальном смысле слова. Наше подразделение в течение минуты выезжает на оказание помощи. С течением времени спектр нашей деятельности значительно расширился. Раньше наши предшественники занимались непосредственно тушением огня. Сегодня же работники МЧС делают гораздо больше: спасают людей на водах, деблокируют пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, ликвидируют жалоносных насекомых, работает у нас и газодымозащитная служба Быть пожарным – это быть готовым помочь человеку и помогать. В силу специфики профессии у пожарных в коллективе складываются определенные отношения. Это не просто работа, это семья. Треть своей жизни ребята проводят в коллективе. Люди знают друг о друге все: чем человек дышит, какие у него проблемы. Даже вне работы. Если у кого-то случилось несчастье, остальные его всегда поддержат и помогут. А в семье работа пожарного – это не только профессия мужа. У жен спасателей есть своя трудная задача. Жены должны быть терпеливыми, потому что работа сложная, напряженная, требующая много времени и отдачи.

День пожарной службы – это хороший повод оглянуться на пройденный путь и наметить перспективы дальнейшего развития благородной профессии спасателя. В день профессионального праздника хотелось бы пожелать ветеранам и работникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям крепкого здоровья, благополучия и счастья, бодрости духа и оптимизма!

Подготовила Елизавета МУТИЛОВИЧ