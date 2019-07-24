Погода в Беларуси 25 июля

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По данным синоптиков, ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области пройдут небольшие дожди. Утром и днем в восточных и центральных районах страны ожидаются дожди, местами грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер будет северный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем – 18-24, по западу страны будет немного теплее – плюс 25-28.