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Погода в Беларуси 25 июля

25.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным синоптиков, ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области пройдут небольшие дожди. Утром и днем в восточных и центральных районах страны ожидаются дожди, местами грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер будет северный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем – 18-24, по западу страны будет немного теплее – плюс 25-28.

https://www.belta.by/

 
 
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Дожди, грозы и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения...
 
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