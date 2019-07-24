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Анатолий Ярмоленко: школу армии должен пройти каждый мужчина

25.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

— И я, и сын Святослав  оба служили. Моя служба в армии пришлась на конец 1960-х. Это был Бакинский военный округ ПВО, ансамбль песни и пляски. Конечно, сначала родителям было боязно меня отпускать: все-таки я младший ребенок в семье, меня все и всегда оберегали. Но я никогда не жалел о том, что служил, более того, те годы меня многому научили: твердости, стойкости в принятии решений, — отметил Анатолий Ярмоленко.

Он убежден, что армия формирует характер:

 Считаю, что эту школу должен пройти каждый мужчина, если нет медицинских противопоказаний — армии нужны здоровые молодые люди. Сын Святослав служил уже в Минске. Мы иногда поднимаем с ним эту тему, вспоминаем каждый свою службу. Были, конечно, и радости, и сложности. Но сожаления о том времени — никогда.

27-летний художник-баталист Владимир Сайко в свою очередь признался, что имел горячее желание служить в армии и пройти путь солдата, еще будучи студентом академии искусств:

 Что мне и удалось. Окончив второй курс, я решил самостоятельно пойти в Вооруженные Силы Республики Беларусь. Мне повезло, меня призвали в элитные войска ВДВ. После службы продолжил учебу в академии, успешно ее окончил и после поступил в Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. Считаю, что служба в армии помогла мне стать настоящим мужчиной, получить прекрасное высшее образование, кроме того, стать военным художником-баталистом, единственным из современных в стране.

https://www.sb.by/articles/anatoliy-yarmolenko-shkolu-armii-dolzhen-proyti-kazhdyy-muzhchina.html

 
Теги: Минск
 
 
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Солист и художественный руководитель ансамбля "Сябры", народный артист Анатолий Ярмоленко поделился мнением о Законе "Об изменении законов по вопросам...
 
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